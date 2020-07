Perleberg

„ Kriegergedächtnismale in Kirchen der Prignitz” – so heißt die neue Ausstellung im Perleberger Stadt- und Regionalmuseum, die bis zum 15. November zu sehen ist. Gut 30 Gäste kamen am Sonntag zur Eröffnung.

Museumsleiterin Anja Pöpplau freute sich, in dieser doch so besonderen Zeit, so viele Gäste im Hof des Museums begrüßen zu dürfen. Leider, so bedauerte sie, hätten wegen der Abstandsregeln und der begrenzten Kapazität des Museums nicht alle Interessenten kommen dürfen.

Spannende Podiumsdiskussion im Oktober

„ Kriegergedächtnismale haben eine sehr ambivalente Geschichte. Sie sind noch sehr unentdeckt und unerforscht. Wir holen sie hoch”, sagte die Museumsleiterin. Dabei sei es kein einfaches Thema. Es stellten sich Fragen wie; ist es noch zeitgemäß, dass sie in Kirchen hängen, ist das nicht Sache der Kommunen, wie sollen wir heute damit umgehen oder wem sollen wir heute ein Denkmal setzten? Im Oktober gäbe es mit dem Evangelischen Kirchenkreis in der Perleberger Sankt-Jacobi-Kirche eine Podiumsdiskussion zu dem Thema, kündigte sie an.

Neben den Tafeln der Kriegergedächtnismale sind in der Ausstellung viele ergänzende Materialien zu sehen. Quelle: Jens Wegner

Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura zeigte sich hoch erfreut darüber, dass man nun wieder in so großer Runde zusammensitzen und endlich wieder Kultur genießen könne. „ Perleberg ist regelmäßig mit dabei, wenn Kulturland Brandenburg mit einem Thema aufruft”, sagte sie. Es sei eine einmalige Ausstellung zusammengestellt worden. Neben den Gedächtnistafeln habe man ergänzendes Material wie Münzen und Orden gesammelt.

Diese Projekt sticht in Brandenburg hervor

„75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine solche Ausstellung zu machen ist perfekt. Die Ausstellung ist genau richtig an diesem Ort und zu dieser Zeit.” Christian Müller-Lorenz, Projektmanager bei Kulturland Brandenburg sprach in Vertretung für Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte. „Dieses Projekt sticht unter allen Kulturland-Projekten heraus, weil wir gucken, was mit all den Menschen passiert ist. Geschichten über die Menschen zu erzählen ist das Ziel des Themenjahres”, sagte er. Brandenburg sei deutschlandweit das einzige Bundesland, dass sich damit beschäftige.

Christian Müller-Lorenz sprach in Vertretung für Brigitte Faber-Schmidt zu den Gästen im Museumshof. Quelle: Jens Wegner

„Mit Erbstücken ist das so eine Sache. Oft ist das eine sehr ambivalente Geschichte”, sagte die Perleberger Pfarrerin Verena Mittermaier. Sie selbst besitze zwei Worpsweder Stühle aus dem Besitz eines ihrer Vorfahren, der Adolf Hitler so sehr zugetan war, dass er sich nach der Niederlage des Deutschen Reichs selbst das Leben nahm. „Die Stühle sind sehr schön.” Dennoch wäre es ihr lieber, wenn der Vorfahre ein Freiheitskämpfer gewesen wäre.

„Die Altvordern haben uns ihr Erbe hinterlassen. Es ist unsere Aufgabe, sie in unsere Zeit zu übersetzten. Das ist eine Bürde”, sagte sie. Die Kirche sei lange Zeit der verlängerte Arm der Obrigkeit gewesen. Kriegsgebete wurden verordnet, mussten in Gottesdiensten verlesen werden. „Sie fordern heraus, uns mit unserer Geschichte zu beschäftigen. Dazu regt die Ausstellung an”, sagte Verena Mittermaier.

Denkmale sind oft historisch noch unaufgearbeitet

Sylvia Müller-Pfeifruck, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung, gab den Gästen eine Einführung in die Exposition. „Ich sehnte den heutigen Tag lange herbei. Die Ausstellung hat mich ungeheuer viel Kraft gekostet. An meinen Kräften gezehrt hat das Thema selbst. Das Leid der vielen jungen Männern hat mir das Herz gebrochen. Ich habe oft geweint”, sagte sie. Die Kriegergedächtnismale hätten etwas Dunkles, Trostloses. Und der Schwerpunkt der Ausstellung liege gerade in der Darstellung der Gedächtnismale.

Auch eine alte Pickelhaube gehört zu den Ausstellungsstücken. Quelle: Jens Wegner

Die Anschaffung der Tafeln wurde den Kirchen verordnet, obwohl sie es sich damals kaum leisten konnten. Rund 60 davon seien heute in der Prignitz erhalten. Auf den Tafeln wurden erstmals auch einfache Soldaten geehrt. Die Kriegergedächtnismale in Kirchen besitzen einen komplexen kultur- und heimatgeschichtlichen Quellenwert mit engstem Bezug zum Thema Krieg und Frieden. Gewidmet sind sie den Gefallenen, Vermissten, Teilnehmern und Veteranen der Befreiungskriege 1813 bis 1815, der Reichseinigungskriege 1864, 1866 und 1870/71, des Ersten Weltkriegs 1914 bis 1918 sowie des Zweiten Weltkriegs 1939 bis 1945.

Die Sonderausstellung ist ein Projekt im Rahmen des Themenjahres „Krieg und Frieden. 1945 und die Folgen in Brandenburg – Kulturland Brandenburg 2020”. Kulturland Brandenburg 2020 wird gefördert durch das Kultur- sowie das Infrastrukturministerium des Landes Brandenburg, mit Unterstützung der Sparkassen und der Investitionsbank des Landes

Von Jens Wegner