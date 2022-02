Wittenberge

Mitarbeiter eines Supermarktes in der Wahrenberger Straße in Wittenberge stellten am Dienstag gegen 9.45 Uhr einen 33-jährigen Ladendieb. Der Mann hatte 90 Tafeln Schokolade und andere Süßwaren bei sich.

Der naschhafte Dieb wollte den Supermarkt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Die Mitarbeiter des Supermarktes hielten den Mann fest bis die Polizei eintraf. Diese nahm im Anschluss eine Anzeige auf.

Von MAZonline