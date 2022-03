Wittenberge

Zwei Diebe beobachtete der Ladendetektiv am Mittwoch gegen 13 Uhr in einem Geschäft in der Wittenberger Schillerstraße. Als er einschritt, flohen die beiden in einem Auto in Richtung Sachsen-Anhalt. Der Detektiv rief die Polizei. Die konnte den Opel der Diebe dann auf der Bundesstraße 189 anhalten.

Lesen Sie auch:

Die beiden Männer im Alter von 28 und 29 Jahren sind der Polizei bereits bekannt. Im Auto fanden die Polizisten offensichtliches Diebesgut (Kosmetika und Schuhe) im Wert von etwa 1600 Euro. Die Beamten brachten die beiden Männer in die ­Inspektion und stellten die Ware sicher. Nach dem Verhör kamen die mutmaßlichen Diebe wieder auf freien Fuß.

Von MAZonline