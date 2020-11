Wittenberge

Im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge herrscht in diesen Novembertagen – wie im Grunde überall – Ausnahmezustand. Die Türen sind geschlossen, alle Veranstaltungen abgesagt. Trotzdem sind die Mitarbeiter nicht untätig, ganz im Gegenteil: sie beschäftigen sich mit einer Vielzahl anstehender Arbeiten.

Uwe Neumann – Werkleiter des Kultur-, Sport- und Tourismusbetriebs Wittenberge. Quelle: Bernd Atzenroth

„Wir hatten in diesem Jahr rund 25 städtische Veranstaltungen im Haus“, sagt der Werkleiter des Kultur-, Sport- und Tourismusbetriebs Wittenberge, Uwe Neumann. Dazu gehören etwa Stadtverordnetenversammlungen und Ausschusssitzungen.

Am ersten Juliwochenende gab es zudem zwei Termine unter freiem Himmel: im Hof des Wittenberger Gymnasiums fand das Dixielandfest und die Veranstaltung „Livemusik im kleinen Hof“ statt. Im September und Oktober ging es schließlich mit kleineren Events weiter: Gesprächsrunden, Vorträge, klassische Konzerte und Jugendweihen zum Beispiel. Seit Anfang November ruht der Betrieb nun zwangsläufig, alle Veranstaltungen wurden coronabedingt abgesagt.

Das Berliner Kabarett Distel gastierte Mitte September mit seinem Programm „Weltretten für Anfänger” im Kultur- und Festspielhaus. Quelle: Jens Wegner

„Derzeit sind wir dabei, TÜV-Mängel zu beheben”, berichtet Uwe Neumann. So weist die Lüftungsanlage Mängel auf, die bis Jahresende zu beheben sind. Zudem werden Brandschutzklappen saniert, dazu müssen wiederum Zwischendecken geöffnet werden. Mehrere Gewerke sind dabei zu koordinieren. „Im normalen Betrieb ist das kaum möglich, da die Arbeiten sehr umfangreich sind. Das würden wir sonst in der Sommerpause erledigen”, sagt Neumann.

Neue Vorhänge für die Bühne

So wird etwa der Aufzug an die Brandschutzanlage angebunden. Im Fall der Fälle hält er dann nicht mehr wie bisher im Keller, sondern in einer sicheren Etage. Bereits erneuert wurden die Vorhänge der Bühne im großen Saal. Sie bestehen aus Kunstfasern, die im Gegensatz zu den alten Baumwollstoffen schwer entflammbar bleibt sind. Das erspart ein kostenintensives Imprägnieren des Materials, das alle fünf bis zehn Jahre nötig war. Insgesamt wurden rund 670 Quadratmeter Kunstfaservorhänge von den Bühnenmeistern Christian Boethke und Dietmar Drawe angebracht.

Auch die computergesteuerte Lichttechnik bekommt ein Update. „Rund 150 Scheinwerfer und 140 Dimmerkreise werden neu programmiert. Das ginge unter laufendem Programm auch nicht. Es ist eine sehr kleinteilige Aufgabe”, so Uwe Neumann. Diverse Sanierungsarbeiten sind bereits erledigt: Orchestergraben, Bühne und Toilettengang sind gemalert worden.

Am Programm für 2021 wird gearbeitet

„Unsere künstlerische Leitung ist mit dem Absagen und Verschieben von Veranstaltungen beschäftigt. Das geht bis ins Jahr 2022. Eins zu eins lässt sich das Programm nicht ins nächste Jahr verschieben. Entstehende Lücken müssen gefüllt werden”, sagt Neumann. Ziel sei es, im nächsten Jahr, ein kleines Programm zusammenzustellen – wenngleich die Corona-Entwicklung im Moment überhaupt nicht absehbar ist. Wer will, kann in der Tourist-Information auch schon Gutscheine für kommende Veranstaltungen erwerben – womöglich ja ein schönes Weihnachtsgeschenk.

Die Umstellung der Kartenbestellung auf ein Ticket-Portal konnte bisher nicht abgeschlossen werden. „Auch hier hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht”, sagt Neumann. Als Fördermöglichkeit für das Haus wurde die Ausfallunterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg beantragt.

Alles muss bis zum Jahresende fertig sein

Für die Bundesmittel zum Neustart der Kultur gab es den Zuwendungsbescheid. Das Investitionsvolumen von rund 42 000 Euro wird zu 90 Prozent gefördert. „Damit investieren wir in die Besuchersteuerung, den Ausbau unserer IT und die Netzwerkstruktur innerhalb des Hauses“, so Neumann. Obendrein wurden Home-Office-Arbeitsplätze geschaffen.

Aber es gibt noch einiges zu tun. „Alles muss bis zum Jahresende fertig sein. Wir wollen das Wohnzimmer der Stadt sein“, sagt Neumann. „Und darin muss man sich wohl fühlen können.“

