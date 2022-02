Wittenberge

Ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in Wittenberge am Montag gegen 7.30 Uhr in der Perleberger Straße beim Abbiegen über eine Bordsteinkante. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam erst an einer Hauswand zum Stehen.

Der Schaden an der Hauswand gefährdet zum Glück nicht die Sicherheit des Gebäudes. Der Fahrer haute trotzdem einfach ab, konnte aber – dank eines Zeugenhinweises – in der Nähe von der Polizei gefasst werden. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1050 Euro.

Der Fahrer muss sich nun vor Gericht verantworten

Der Mercedes-Fahrer muss sich nun wegen der Unfallflucht verantworten. Die Prignitzer Kriminalpolizei ermittelt.

