Wittenberge

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Dienstagabend im Stadtgebiet von Wittenberge offenbar zwei Raubstraftaten begangen hat.

Der Unbekannte sprach gegen 17.50 Uhr einen 26-jährigen Wittenberger an, der kurz zuvor 50 Euro an einem Bankautomaten am Karlplatz abgehoben hatte. Der Unbekannte zückte ein Messer und forderte das Bargeld. Nach der Übergabe der 50 Euro flüchtete der Täter in Richtung Bahnstraße. Der 26-Jährige alarmierte daraufhin sofort die Polizei.

Zwei Übergriffe in der Innenstadt von Wittenberge nach demselben Schema

Nur zehn Minuten später – gegen 18 Uhr – wurde eine 37-jährige Prignitzerin in der Wittenberger Wiethold-Schubert-Straße ebenfalls von einem fremden Mann angesprochen. Er verlangte Geld und zog ein Messer, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Als der Mann kein Bargeld im Portemonnaie der Frau fand, warf er es weg und floh in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße.

Kriminalbeamte haben die beiden Zeugen vernommen. In beiden Fällen agierte sehr wahrscheinlich derselbe Täter. Er wurde beschrieben als ein 20 bis 35 Jahre alter Mann ohne Bart, der einen kahlen Haaransatz hat und etwa 1,80 Meter groß ist. Während der ersten Tat trug er eine schwarze FFP2-Maske. Auch war er schwarz gekleidet und trug eine viereckige Umhängetasche.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Mann in der Nähe der Tatorte gesehen haben. Eventuell hat er sich auffällig verhalten und ist zu Fuß oder mit einem Auto auf der Flucht gesehen worden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Perleberg unter der Telefonnummer 03876/7150 entgegen.

Von MAZonline