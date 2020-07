Wittenberge

Am Freitagnachmittag alarmierte in Wittenberge eine 24-Jährige die Polizei wegen eines handgreiflichen Familienstreit. Ihr 31-jähriger Mann soll sie demnach – im häuslichen Umfeld – gewürgt haben. Außerdem habe er seiner Frau im Zuge des Streits angedroht, dass er sie umbringen werde, wenn sie nicht zurück in ihr Heimatland geht.

Die 24-jährige Ehefrau des Mannes – beide türkischer Abstammung – wurde mitsamt den im Haushalt lebenden Kindern an einem sicheren Ort untergebracht.

Von MAZ-online