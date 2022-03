Wittenberge

Ein lautstarkes Einkaufserlebnis erfahren dieser Tage die Wittenberger beim Fischmarkt in der Bahnstraße. Marktschreier wie Wurst-Achim, Aal-Hinerk, Nudel-Kiri und Käse-Maik sind in die Elbestadt gekommen. Sie versuchen, ihre Waren mit viel Gebrüll und gegenseitiges Übertönen unters Volk zu bringen – und das mit großem Erfolg. Trotz der kühlen Temperaturen ließen sich die Wittenberger das Spektakel nicht entgehen und kamen bislang zahlreich.

Ob Wurst-Achim, Aal-Hinerk, Nudel-Kiri oder Käse-Maik – alle versuchen auf dem Fischmarkt, ihre Waren lautstark unters Volk zu bringen. Quelle: Martin Ferch/Stadt Wittenberge

Bürgermeister dankt Interessenring

Mit dabei war auch Bürgermeister Oliver Hermann, der den Fischmarkt zusammen mit Veranstalter Joachim Borgschulze am Donnerstagvormittag eröffnete. Er bedankte sich bei den Mitarbeitern des Wittenberger Interessenrings, die das Event vorbereitet hatten. Die Marktschreier sind auch am Samstag noch von 10 bis 18 Uhr in der Wittenberger Bahnstraße vor Ort.

Bürgermeister Oliver Hermann und Anke Hahn vom Wittenberger Interessenring gratulierten am Freitag Heiko Seifert nachträglich zu seinem 65. Geburtstag. Der Markthändler, der auf dem Wittenberger Frischemarkt auch als Socken-Theo bekannt ist, kommt bereits seit 1991 wöchentlich.

Oliver Hermann, Heiko Seifert und Anke Hahn (v.l.n.r.) Quelle: Martin Ferch/Stadt Wittenberge

Neuer Standort in der Bahnstraße

Vom Bismarckplatz über den Platz der Freiheit am Rathaus bis hin zum Schillerplatz hat Heiko Seifert schon viele Standortwechsel des Frischemarktes miterlebt. Der Händler, der bei Arendsee heimisch ist, freut sich schon auf den geplanten neuen Standort des Frischemarktes in der Wittenberger Bahnstraße.

