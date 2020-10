Wittenberge

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag um 15.17 Uhr in Wittenberge an der Kreuzung Wahrenberger Straße/B 189. Die 44-jährige Fahrerin eines Opels wollte dort nach links in Richtung Seehausen auffahren.

Hierbei beachtete sie einen vorfahrtsberechtigten Lkw Scania nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Die Opel-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Seehausen gebracht.

Anzeige

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden – der Opel war nicht weiter fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen barg den Pkw. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit 10 000 Euro angegeben.

Von MAZ-online