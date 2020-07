Wittenberge

Ein neuer Biergarten ist Ende vergangener Woche in der Wittenberger Bahnstraße 87 eröffnet worden. Er heißt „ Altstadthof” eröffnet. Wittenberges Stadtoberhaupt Oliver Hermann, Vertreter der Stadtverwaltung und des Wittenberger Interessenrings (WIR) kamen zum Gratulieren.

„Der Biergarten ist ein echter Gewinn für Wittenberge”, lobte der Bürgermeister das Engagement der Betreiber Dorena und Alex Lazovic und überreichte ihnen ein gerahmtes historisches Foto aus den 1940er Jahren, das den Zustand der Gebäude zu eben jener Zeit zeigt.

Der frühere Lagerhof ist nun sehr einladend

In der Bahnstraße 89 betreibt Alex Lazovic mit seiner Frau Dorena seit etlichen Jahren erfolgreich die Pizzeria „Pizza-Point”. In den vergangenen Jahren kauften sie benachbarte Grundstücke und ließen die Gebäude sanieren.

Einiges auf dem Hof konnte nur noch abgerissen werden. „Dort standen Kühlhäuser für Blumen, Garagen und mehrere verfallene Häuser”, erinnerte sich Alex Lazovic. Nach drei Jahren Bauzeit ist nun alles fertig. Der liebevoll als Biergarten gestaltete Hof in der Wittenberger Altstadt lädt zum Verweilen ein. „Das alles hat viel Zeit und Nerven gekostet und viele schlaflose Nächte verursacht”, blickte Alex Lazovic auf die Bauzeit zurück. Er dankte den zahlreich erschienenen Gratulanten.

Es wird dort auch Livemusik zu hörn sein

„Am ersten Wochenende im August von Freitag bis Sonntag haben wir eine Hasenschau auf dem von der Scheunenstraße zugänglichen Parkplatz”, kündigte er als nächstes Event an. Weiter wolle man den Gäste an einigen Wochenenden mit Live-Musik gute Unterhaltung bieten. Einige Künstler hätten schon angefragt, wann sie auftreten könnten.

Das kulinarische Angebot an Pizzen, Burgern und Salaten solle um Speisen wie Lachs und Spareribs erweitert werden. „Mal gucken wie es sich entwickelt”, blickt Alex Lazovic entspannt in die Zukunft. Am 3. August eröffnet das Tee- und Kaffeehaus Wittenberge gleich nebenan. „Mit dessen Betreiber Frank Wenzel ist eine Zusammenarbeit geplant”, so Lazovic. Der Biergarten „ Altstadthof” ist witterungsabhängig von Donnerstag bis Sonnabend ab 16 Uhr geöffnet.

Von Jens Wegner