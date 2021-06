Wittenberge

Das Gewerbegebiet Veritas Park in Wittenberge hat jetzt den Besitzer gewechselt. Die BKLV Management-Gesellschaft mit Sitz in Berlin hat das gesamte Areal erworben und setzt Angela Brümmer als Projektleiterin ein. Sie verfügt über umfangreiche Expertise in der ganzheitlichen Revitalisierung historischer Areale, teilte das Unternehmen mit.

Mit ihrem Team will sie das Gelände in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wittenberge zukunftssicher und nachhaltig gestalten. Der Entwicklungs- und Umsetzungsprozess wird von der Stadt begleitet und unterstützt.

Früher Zweigwerk für den Nähmaschinenhersteller Singer

Das etwa 160.000 Quadratmeter große Areal entstand Anfang des 20. Jahrhunderts als Zweigwerk für den amerikanischen Nähmaschinenhersteller Singer. In der DDR-Zeit wurden dort in einem volkseigenen Kombinat ebenfalls Nähmaschinen hergestellt. 1989 gab es hier 3.200 Arbeitsplätze, heute sind es noch 300.

Historische Aufnahme: Das Wittenberger Singer-Werk noch ohne Turm. Quelle: Veritasklub/Andreas König (Archiv)

Das Gelände wird derzeit als Gewerbepark mit regionalen und überregionalen Unternehmen vom Logistiker über kommunale Betriebe bis hin zu Möbel-Manufakturen genutzt. Künftig sollen hier zusätzlich Kunst- und Kultureinrichtungen entstehen, auch soll das Gelände für die Öffentlichkeit zugänglich werden.

Wittenberges Uhrenturm ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt

Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist der knapp 50 Meter hohe Uhrenturm, welcher der größte seiner Art in der EU ist. Er prägt das Stadtbild. Aber auch viele andere Gebäude im Veritas Park sind so interessant, dass 70 Prozent des Bestandes unter Denkmalschutz steht.

Veritas-Schriftzug Quelle: Andreas König (Archiv)

Projektleiterin Angela Brümmer: „Wichtig ist mir die vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht nur mit den Verantwortlichen der Stadt, sondern vor allem mit den Betrieben, die bereits jetzt täglich auf dem Gelände die Zukunft der Prignitz positiv gestalten. Mir liegt natürlich auch der Erhalt der denkmalgeschützten Industrieanlage am Herzen, weil sie nicht nur viel Potenzial für Wittenberge bietet, sondern vor allem auch viel historische Substanz bietet, die wir denkmalgerecht und nachhaltig wiederherrichten können und wollen.“

Bürgermeister freut sich auf die Zusammenarbeit

Auch Oliver Hermann, Bürgermeister von Wittenberge, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Für die Stadt Wittenberge ist es wichtig, dass sich der Veritas Park erfolgreich entwickelt. Wir denken, es ist eine gute Entscheidung, dass mit Angela Brümmer jemand die Projektleitung übernimmt, der über ausgewiesene Erfahrung bei der Sanierung von denkmalgeschützten Arealen verfügt.“

Ein zukunftsfähiges Konzept für den Veritas Park und seine nachhaltige Umsetzung seien ein zentraler Baustein der Stadtplanung, so Oliver Hermann weiter.

Von MAZonline