Wittenberge: Neuer Wohnraum für Fledermäuse

Wittenberge

Attraktiver Wohnraum in Wittenberge zu vermieten, naturnah, ruhig und dunkel, zudem Erstbezug nach umfangreicher Modernisierung. Ein hoffentlich unwiderstehliches Angebot für eine ganz bestimmte Klientel: Fledermäuse.

Wittenberge: Ein neues Quartier für Fledermäuse

Für die nachtaktiven Tiere wird derzeit am Rande der Stadt ein neues Quartier geschaffen – als Kompensationsmaßnahme für ein vor kurzem abgeschlossenes Bauvorhaben an der Bahnstraße. Dabei ist die Genehmigung für das Fachmarktzentrum mit Rewe, Rossmann und Co. an Auflagen geknüpft, die Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung der Fläche und somit den Eingriff in die Natur vorsehen.

Eingekuschelt: Eine Fransenfledermaus in ihrer Unterkunft. Quelle: privat

Ein Teil ist bereits umgesetzt worden, wie in der angrenzenden Liebigstraße zu sehen ist. Dort haben nicht nur die zuvor auf der Brachfläche lebenden Zauneidechsen ein neues Zuhause gefunden. Dort gehören auch die neu gepflanzten Bäume zu den umfangreichen Maßnahmen.

Und nun kommt noch die Unterkunft für die Fledermäuse dazu, die im Keller der vor wenigen Wochen abgerissenen Brandruine an der Lenzener Chaussee errichtet werden soll. Die Stadt hatte das seit den 1990er Jahren leerstehende Gebäude gekauft mit dem Ziel, den Schandfleck zu beseitigen und die Fläche in das angrenzende Waldstück zu integrieren, wie Peggy Heyneck, Mitarbeiterin des Bereiches Umwelt bei der Stadt, erläutert.

Wittenberge: Das Fledermausquartier entsteht dank der neuen Supermärkte an der Bahnstraße

Noch ist der Blick in einen Teil des Untergeschosses möglich, doch die große Öffnung wird zeitnah versiegelt mit einer rund 130 Quadratmeter großen Betondecke. So steht es in der Ausschreibung der Stadt für die Herstellung des Fledermauskellers. Gefördert wird das Vorhaben von der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg.

Auch der ehemalige Wasserturm am Lokschuppen in Wittenberge dient als Fledermausquartier. Quelle: Stephanie Fedders

Um den Fledermäusen angemessene Bedingungen zu bieten, werden die Fensteröffnungen vermauert und eine spezielle Tür eingebaut. An den Wänden werden zudem verschiedene Arten von Behausungen angebracht, in die sich die Tiere zurückziehen können. „Dann können die Fledermäuse Sommer wie Winter hier leben“, erklärt Peggy Heyneck.

Auf welchem Wege die nachtaktiven Wirbeltiere ihr neues Zuhause finden, muss sich zeigen. Die mehr als 100 zur Verfügung stehenden Unterkünfte können auch für Umsiedlungen genutzt werden, sollten an anderer Stelle Behausungen durch den Abriss von Gebäuden nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Fledermäuse in der Prignitz werden regelmäßig gezählt

Als eine Ausgleichsmaßnahme wurde so beispielsweise der ehemalige Wasserturm am Lokschuppen in Wittenberge zu einem Fledermausquartier umfunktioniert. Ob und wie neu geschaffene Quartiere angenommen werden, das erfassen Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis Prignitz durch regelmäßige Kontrollen.

Die jährlichen Fledermauszählungen geben Aufschluss darüber, wie viele Tiere und welche Arten in der Region vorkommen. In Wittenberge fühlt sich vor allem das Braune Langohr heimisch, das immer wieder in Kellerräumen angetroffen wurde. Aber auch Fransen- und Wasserfledermaus könnten sich für den neuen Wohnraum interessieren. Bis zum Friedensteich ist es schließlich nicht weit. Und das Gewässer ist für die Tiere so etwas wie das Wittenberger Einkaufszentrum für die Menschen: eine ergiebige Quelle an Nahrungsangeboten.

Von Stephanie Fedders