Wittenberge: OSZ-Schüler werben mit Imagefilm für Heilerziehungspflege

Die Anzahl der Bewerbungen im Bereich der Heilerziehungspflege ist rückläufig. Um dennoch den einen oder anderen für diesen Beruf zu begeistern, hat sich die Heilerziehungspflege Klasse 18 des Oberstufenzentrums Prignitz etwas einfallen lassen. Die Schüler haben einen Imagefilm gedreht, der auf der Videoplattform Youtube zu sehen ist. Er trägt den Namen „Heilerziehungspflege erleben“.

Film soll einen Einblick in den Beruf geben

Dieser Film soll den Beruf der Heilerziehungspflege genauer darstellen und in Zusammenarbeit mit den regionalen Einrichtungen auf die Wichtigkeit dieses Berufszweiges hinweisen. Dabei erhielten die Schüler des Oberstufenzentrums Unterstützung von der Lebenshilfe Prignitz, der Awo Prignitz und vom CJD Berlin-Brandenburg. Zusätzlich wurde das Projekt inhaltlich und finanziell von „Demokratie Leben“ gefördert.

In den verschiedenen Einrichtungen konnten nicht nur Videoaufnahmen gedreht werden, sondern Auszubildende, Heimleiter und sogar Bewohner erzählen aus ihrem Alltag. „Heilerziehungspflege bedeutet mehr als nur Pflege“, erklärt Rocco Prüter, einer der Köpfe hinter dem Projekt. Ziel des Projektes sei es, dass der Film öffentlichkeitswirksam genutzt wird, um somit mehr Einblick für interessierte Bewerber zu geben und somit wieder mehr Menschen für die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger zu begeistern.

Auszubildende erklären, warum sie den Beruf ergreifen möchten

Das Video hat eine Länge von etwas über drei Minuten. In diesem sprechen nicht nur Azubis und teilen ihren Zuhörern mit, warum sie sich bewusst für ihren Beruf entschieden haben, sondern es gibt dazu ganz persönliche Einblicke in den Alltag der Pflegeeinrichtungen. So erzählen Bewohner der Wohnstätte des CJD in Groß Woltersdorf (Gemeinde Groß Pankow) was zu ihren täglichen Aufgaben gehört. Insgesamt leben hier elf Bewohner. Der Fokus der Einrichtung liegt auf Menschen mit einer geistigen Behinderungen und Autismus.

„Ich habe mich bewusst für diesen Beruf entschieden“, sagt Steffen Lehmann. Er ist Auszubildender im ersten Lehrjahr. „Meine Schwester hat Trisomie 21 und daher kenne ich es auch aus dem privaten Bereich, was es bedeutet, in diesem Beruf zu arbeiten.“ Heilerziehungspfleger sind für die pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unterstützung und Betreuung von Menschen mit Behinderung zuständig. Sie begleiten die zu Betreuenden stationär und ambulant bei der Bewältigung ihres Alltags.

So arbeiten die Männer und Frauen etwa in Tagesstätten, Wohn- und Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behinderung, in Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder auch in Einrichtungen der Sozialpsychiatrie, in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken, an Schulen und Kindergärten oder der ambulanten Pflege.

Anzahl der Bewerbungen geht immer weiter zurück

„Da wir am Oberstufenzentrum immer mehr feststellen, dass die Anzahl der Bewerbungen für diese Ausbildung rückläufig sind“, erklärt Rocco Prüter, „haben wir beschlossen, uns für unser Vorhaben professionelle Hilfe zu holen.“ Diese erhielten die Schüler von Juliette Cellier. Die Fotografin, Journalistin und Filmemacherin gehört zu den Elblandwerkern, die im Jahr 2020 in Wittenberge als Fortführung des Projektes Summer of Pioneers entstanden sind. Mit ihren Fachwissen unterstützte sie die Heilerziehungspfleger, ihr Projekt zu gestalten.

Bewerbungen können noch bis zum 22. Februar eingereicht werden

„Ich finde, den Beruf des Heilerziehungspflegers sollte man niemals vergessen“, sagt Marvin Detzner, Auszubildender im ersten Jahr, „es wird immer Menschen geben, die auf Hilfe angewiesen sind und wenn wir nicht da wären, wer sollte es sonst machen.“

Interessierte haben noch die Möglichkeit, sich für die Ausbildung im Bereich der Heilerziehungspflege am Oberstufenzentrum Wittenberge zu bewerben –aber nur noch bis Montag, 22. Februar. Alle Informationen sowie die Anmeldeformulare und Telefonnummer von Ansprechpartnern gibt es auf der Internetseite der Bildungseinrichtung.

