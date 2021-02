Wittenberge: Pioneers sind nun Elblandwerker

Wittenberge

Der „Summer of Pioneers“ hat in Wittenberge Bleibendes hinterlassen. Das Projekt brachte 2019 viele Menschen, die digital arbeiten, ob nun als Solo-Selbstständige oder für ein Start-up, auf Probe nach Wittenberge, um hier in einem Coworking Space ortsunabhängig arbeiten zu können. Mit ein paar Wechseln waren es insgesamt 27. Rund die Hälfte von ihnen bleibt jetzt tatsächlich in der Prignitz.

„Kooperative für Arbeit, Leben und Wandel“

„Hier haben sie Freunde gefunden, sehen berufliche Chancen und schätzen die Ruhe und die Nähe zur Natur“, erklärt Christian Soult, „einige haben ihre Jobs weiter mitgebracht, aber andere haben sich auch eine eigene Existenz aufgebaut.“

Soult hat jetzt mit anderen das Projekt vorgestellt, das das erfolgreiche, aber zeitlich begrenzte Projekt in dauerhafte Strukturen überführen soll. Die Pioneers nennen sich jetzt „Elblandwerker“. Dazu gehören neben ehemaligen Pioneers aber auch alteingesessene Prignitzer und Menschen, die in jüngster Zeit unabhängig von dem Projekt in die Region gezogen sind.

Christian Soult Quelle: Jens Wegner

Sie verstehen sich als „Kooperative für Arbeit, Leben und Wandel“ und wollen so das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben in der Prignitz bereichern und mitgestalten. Ganz wichtig ist dabei die Netzwerkarbeit, mit der auch andere Menschen aus Großstädten und aus kreativen Berufen angesprochen werden sollen.

Neue Webseite zur Vernetzung Gleichgesinnter

„Das Netzwerk ist offen für alle Menschen, die nach einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten suchen und ein Bedürfnis nach Ruhe, Natur und Entschleunigung verspüren, auch wenn sie noch nicht hier leben“, lässt Christian Soult dazu wissen. Zur Vernetzung dient die neue Webseite www.elblandwerker.de, die am 3. Februar in einem Video-Chat vorgestellt wurde.

Ein Herzstück der Internetseite ist das digitale Ideenboard. Wer eine Idee hat, die für die ganze Region einen Mehrwert bieten könnte, kann sie dort eintragen und dafür Mitstreiter finden. Dieses Ideenboard füllt sich bereits gut, wie bei dem Video-Chat schon deutlich wurde.

Beispielhaftes Vorhaben: Der Elbgarten Wittenberge

Als ein Beispiel für ein solches Vorhaben nennt Christian Soult den Elbgarten Wittenberge, den eine Gruppe von Frauen und Männern als Gemeinschafts- und Bildungsgarten gestalten möchte. Eine Pionierin ist nun auch in der Region als Beraterin für Social Media tätig.

Über das Netzwerken sollen auch weitere Menschen für den Gedanken begeistert werden, sich in der Prignitz niederzulassen. Die Elblandwerker wollen ihnen helfen, anzukommen und Kontakte zu knüpfen. Auf der neuen Internetseite stellen sich auch die Handelnden selbst ausführlich vor.

Der Safari-Laden in Wittenberge soll wieder zum Treffpunkt werden, sobald das nach dem Lockdown möglich ist. Quelle: Jens Wegner

Wer mitmachen möchte, kann ein Profil mit seinen Interessen und persönlichen Informationen ausfüllen. Nach dem Lockdown soll es wieder so bald wie möglich regelmäßige persönliche Treffen geben.

Coworking Space und Safari-Salon wegen Lockdown geschlossen

Im Moment liegen die Aktivitäten aber coronabedingt ein wenig auf Eis. Selbst der Coworking Space, der im vergangenen Jahr ins Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz (TGZ) umgezogen war, ist momentan geschlossen. „Auch für uns ist gerade Homeoffice angesagt“, kommentiert dies Soult.

Dasselbe gilt für den Stadtsalon Safari, der im Zusammenhang mit dem Summer of Pioneers in Wittenberge entstanden ist. Geplant sind dort zunächst digitale Formate, aber der Salon am Bismarckplatz soll auch unbedingt weiter der Ort sein, an dem sich die Gemeinschaft der Pioneers und Gleichgesinnter trifft und wo auch wieder Kultur stattfindet.

Immerhin unternehmen die Betreiber des Stadtsalons jetzt Bemühungen, um auch diese Idee zu verstetigen – dafür soll nun ein Verein gegründet werden.

Die Drei vom Safari-Stadtsalon (v.l.):Adriana Osanu, Frederic Schröder und Juliette Cellier. Quelle: Bernd Atzenroth

Wohnen auf Zeit in Wittenberge

Sicher sind sich die Elblandwerker, dass sowohl der Coworking Space als auch der Safari-Stadtsalon für Gäste aus Berlin und Hamburg sehr attraktiv sind. „Damit diese das Leben und Arbeiten in Wittenberge testen können, bieten die Elblandwerker in Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Wittenberge Wohnen auf Zeit an“, erläutert Christian Soult. Er ist sich sicher, dass weitere hinzukommen, die sich dort auch niederlassen wollen.

Von Bernd Atzenroth