Wittenberge

Ein junges Paar, das gemeinsam in einer Wohnung in der Wittenberger Bahnstraße lebt, hat sich am Mittwoch mehrfach gestritten. Dabei warf die 19-Jährige auch mit Gegenständen durch die Wohnung. Sie traf ein Fernsehgerät, das beschädigt wurde.

Die junge Frau verließ daraufhin die Wohnung und ihr 20-jähriger Partner blieb allein zurück. Polizisten entdeckten die Jugendliche später im Wittenberger Stadtzentrum: Sie zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine.

Zwei Anzeigen für die junge Frau in Wittenberge

Nun hat sie zwei Anzeigen bekommen – wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

