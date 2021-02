Wittenberge: Polizei sieht Messerangriff als versuchte Tötung

Nach wie vor ungeklärt ist eine der beiden Messerattacken, die sich am Freitag fast zeitgleich unabhängig voneinander in Wittenberge ereignet haben. Im Fall Burgstraße ermittelt die Mordkommission jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Großeinsatz der Polizei in Wittenberge: In der Burgstraße kam es am Freitag zu einer Messerstecherei. Quelle: Michael J. Pfeiffer