Wittenberge: Positive Signale für neuen Bahnsteig

Der neue Bahnsteig, der im Rahmen des angestrebten Ein-Stunden-Taktes für ICE-Züge am Bahnhof Wittenberge notwendig ist, kann wohl gebaut werden.

Land will, dass Wittenberge Teil des Deutschlandtaktes wird

Im Potsdamer Ausschuss für Infrastruktur und Landesplanung verkündete am Donnerstag Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann, dass das Bundesverkehrsministerium derzeit ein Konzept zur Umsetzung der ersten Etappe des Deutschlandtaktes erarbeitet. Zur Maßnahme in Wittenberge habe das Land bereits aus dem Bundesverkehrsministerium positive Signale erhalten, heißt es dazu aus dem Landesverkehrsministerium.

„Wir möchten, dass Wittenberge Teil des Deutschlandtaktes wird. Dafür und damit der Zielfahrplan für den Korridor Hamburg-Berlin entsprechend umgesetzt werden kann, ist es notwendig, dass in Wittenberge eine zusätzliche Bahnsteigkante und eine Verlängerung des Fußgängertunnels gebaut sowie zusätzliche Weichenverbindungen installiert werden“, teilt Sprecherin Simone Engler mit. Dazu stehe man in engem Austausch mit dem Bund.

Grünen-Sprecher begrüßt die Entwicklung

Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) sei gerade dabei, die ersten Baumaßnahmen zur Umsetzung des Deutschlandtaktes zu etappieren. Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsprüfung werden Anfang 2021 vorliegen.

Begrüßt wurde dies von Clemens Rostock, dem verkehrspolitischen Sprecher der Grünen im Landtag. Im Bundeshaushalt 2021 sei bereits ein neuer Haushaltstitel eingefügt und mit Geld gefüllt worden. Deshalb bedürfe es auch keiner Vorfinanzierung durch das Land.

Oliver Hermann : „Für mich ist das jetzt eine Zusage“

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann war bei der Sitzung des Ausschusses digital zugeschaltet und bekam so die „positive Botschaft“ aus erster Hand vom Minister. „Für mich ist das jetzt eine Zusage“, sagte er dazu im Gespräch mit der MAZ. Er gehe davon aus, dass man jetzt möglichst schnell an die Umsetzung gehe.

Eine schöne Sache sei es auch, dass die Vorfinanzierung nicht mehr nötig sei, findet auch er und kündigte an, das Land in die Pflicht zu nehmen, damit der Ausbau des Bahnhofs jetzt auch umgesetzt wird. Und: „Es wird ausgebaut, ja – aber gehalten werden muss auch.“ Damit spielt er darauf an, dass es dann auch wirklich einmal in der Stunde einen Halt von ICE in beiden Richtungen gibt.

Auswirkungen auf den Nahverkehr

Clemens Rostock mahnte aber auch den Ausbau der Strecke zwischen Spandau und Nauen an, „um zu verhindern, dass der Nahverkehr durch den Fernverkehr ausgebremst wird“. Hierzu gibt es bereits eine Vereinbarung zur Vorfinanzierung der Planungen.

Anderenorts gibt es in dieser Hinsicht Sorgen, etwa in Neustadt, wo man befürchtet, dass sich ein Mehr von Fernverkehr negativ auf den Regionalverkehr auswirken würde, auch wenn die Deutsche Bahn das gerade bestritten hat.

Oliver Hermann verwies ebenfalls auf die Vereinbarung von den Bereich zwischen Spandau und Nauen, aber auch darauf, dass der Wittenberger Bahnhof bei einer Umsetzung der Pläne „ein wichtiger Hub“ würde, also ein Knotenpunkt, an dem man stündlich von ICE in alle vier hier kreuzenden Regionalzuglinien umsteigen könnte – und umgekehrt.

