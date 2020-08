Wittenberge: RAW-Tunnel nach Unwetter erneut unter Wasser

Wittenberge

Es ist immer wieder dasselbe: Die angesagten Unwetter trafen am Freitagabend auch die Prignitz, aber wie zuletzt auch schon sehr punktuell und ungleichmäßig. Diesmal gab es eine klare Ost-West-Aufteilung: Währned in Pritzwalk nicht ein Tropfen fiel und in Perleberg von trotz zwischenzeitlichen Regens auch nicht die Rede sein konnte, ging es diesmal wieder in Wittenberge zur Sache.

Das Wasser stand nach dem Unwetter wieder im RAW-Tunnel - wie schon am 19. Juni. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Ist die Ablaufpumpe defekt?

Die Feuerwehr in der Elbestadt hatte am Freitagabend wetterbedingt mehrere Einsätze. Unter anderem stand erneut wie schon beim Unwetter am 19. Juni der RAW-Tunnel unter Wasser. Nach Informationen von Dritten soll dort wohl die elektrische Pumpe zum Ablaufen des Wassers defekt sein. Die Straße war über eine Stunde voll gesperrt.

Erneut war nach einem Unwetter in Wittenberge der RAW-Tunnel überschwemmt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Von Bernd Atzenroth