Seit Montag vergangener Woche haben 14 Schülerinnen und drei Schüler der Jahrgänge acht bis elf des Wittenberger Marie-Curie-Gymnasiums an neuen Sitzgelegenheiten auf dem Elbdeich gewerkelt. In ihrer Projektwoche arbeiten sie unter Leitung von Kunstlehrerin Kathrin Lockenvitz an der neuen Rastplatzbank auf dem Deich neben der Gaststätte „Zum Fährmann”, also genau an der Stelle, an der sich einst der Pavillon des Volksbads befand.

Rotary-Club fragte nach Hilfe bei der Gestaltung

„Mitglieder des Rotary-Clubs und der Wirtschaftsjunioren sind an uns herangetreten. Sie haben uns um Hilfe bei der Gestaltung von Sitzgelegenheiten gebeten. Ideen dazu hatten wir schon in der Schublade”, sagte Kathrin Lockenvitz. So gibt es Entwürfe für Sitze in Fischform. Die hätten allerdings eine höhere fünfstellige Summe gekostet. Also wurde nach preiswerteren Alternativen gesucht.

Deich muss bei jedem Hochwasser beräumt werden

Es gab mehrere Termine mit Landschaftsarchitekten vom Büro „Grünplan”, bei denen Gestaltungsmöglichkeiten besprochen wurden. Schließlich fiel die Entscheidung für Betonblöcke von der Stange. Die wurden einzeln aufgestellt und sind transportabel. Schließlich muss bei jedem Hochwasser muss Deich beräumt werden – eine Vorgabe vom Landesumweltamt Brandenburg.

„Alle haben fleißig gemeißelt“

Die Gestaltung der grauen Betonblöcke ist eine Kombination aus Mosaik, Graffiti und Wandfarbe. Zuerst mussten die Kanten der Betonklötze geschliffen werden, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. „Alle haben am Montag fleißig gemeißelt”, lobte die Lehrerin ihre Schützlinge. Danach wurde ein Haftgrund aufgebracht. Da das Regenwetter am Dienstag das Auftragen von Farbe und Fliesenkleber unmöglich machte, wurde die Zeit dafür genutzt, Schablonen für Logos zu schneiden. Die Logos sollen später auf Tafeln aufgebracht werden. Alle, die an dem Projekt mitgewirkt haben, werden darauf verewigt.

Der blaue Untergrund ist den Wellen der Elbe nachempfunden

Am Donnerstag war schon deutlich zu erkennen, wie sie die Gestaltung in die Umgebung einfügt. Der blaue Untergrund – den Wellen der Elbe nachempfunden – wird mit Krebsen, Fröschen und Fischen ausgestaltet. „Alles ist in Blautönen gehalten, damit es nicht zu bunt wird”, sagt Lockenvitz. „Viele Leute, die hier vorbei kommen, gucken sich das an und sparen nicht mit Lob”, freute sich die Lehrerin.

3300 Euro Kosten trägt der Rotary-Club Prignitz

Die Kosten von rund 3300 Euro für die Betonblöcke hat der Rotary-Club übernommen. „Uns ist aufgefallen, dass es in diesem Bereich des Deiches keine Sitzgelegenheiten gibt”, sagt Steffen Gitter, Präsident des Prignitzer Rotary-Clubs. Viele alte Wittenberge hätten Erinnerungen an das einstige Volksbad. Deshalb soll an dieser Stelle auch eine Tafel daran erinnern. Perspektivisch bekommen einige der Betonklötze Planken und teilweise auch Lehnen sowie Tischplatten, um den Sitzkomfort zu erhöhen. Es soll auch eine Beschattung in Form von Vogelmotiven aus Metall geben, so Gitter. Das alles müsse aber erst besprochen werden und könne nur nach und nach erfolgen. „Das ist von und für uns”, betonte Gitter.

„Wir machen das für unsere Stadt, damit es schöner wird. Es bereichert das Stadtbild”, sagte Philipp Brandstädter aus dem Jahrgang acht zu seiner Motivation, sich an dem Projekt zu beteiligen. „Ich mag es, etwas mit den Händen zu gestalten, handwerklich tätig zu sein”, sagte Hannah Lisa Neubecker aus dem Jahrgang acht, die mit ihrer Arbeit helfen will, den Deich zu verschönern. „Es gab rund 50 Bewerbungen von Schülerinnen und Schülern für dieses Projekt. Wir haben ausgelost, wer teilnehmen kann”, sagt Kathrin Lockenvitz. Alle legten freiwillig Überstunden ein, um das Projekt abzuschließen.

