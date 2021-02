Wittenberge

Seit 1986 leidet die Wittenbergerin Resi Kämling an Lungen-Sarkoidose. Nun möchte sie in der Prignitz eine Selbsthilfegruppe gründen. „Ich hatte mich vor Jahren der Selbsthilfegruppe Schwerin/Ludwigslust angeschlossen mit Treffen in Ludwigslust. Es war immer eine sehr anstrengende Fahrerei dorthin, besonders abends”, berichtete sie von ihren bisherigen Erfahrungen.

In Nordeuropa tritt die Erkrankung häufig auf

Sarkoidose, auch Morbus Boeck genannt, ist eine häufig Knötchen bildende Erkrankung mit verstärkter zellulärer Immunantwort. Betroffen werden vorrangig Lymphknoten und das Lungengewebe. Es kann aber auch fast jedes andere Organ davon befallen werden.

Am häufigsten sind Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren betroffen. In Nordeuropa tritt die Erkrankung häufig auf, in den Mittelmeerländern und Afrika dagegen eher selten. Die Ursachen sind unbekannt. Die Aussichten auf Heilung der Erkrankung sind sehr unterschiedlich.

Betroffene fühlen sich schlapp, haben manchmal Fieber

„Die Sarkoidose ist sehr belastend und stellt einen tiefen Einschnitt in das Leben des Kranken dar. Die Patienten fühlen sich schlapp, haben manchmal Fieber, manchmal grippeähnliche Symptome. Oft ist es ein Zufallsbefund. Die Lebensqualität ist besonders stark bei chronischer Sarkoidose eingeschränkt”, beschreibt es die Betroffene.

Von 1986 bis 1989 lag Resi Kämling in Schwerin immer wieder im Krankenhaus. Lange hat es gedauert, bis festgestellt wurde, dass ihre Symptome auf Sarkoidose zurückzuführen sind. Seit 1991 ist sie aufgrund dieser Krankheit vollinvalidisiert. „Kortison als Medikament wirkt gut gegen Sarkoidose, hat aber auch Nebenwirkungen”, sagte sie. „Rheuma ist es bei mir geworden. Dagegen gibt es dann das nächste Medikament.” Als Dauerschmerzpatientin bekommt sie seit elf Jahren Morphium-Pflaster.

Resi Kämling zog von Boizenburg nach Wittenberge

1973 zog sie von Boizenburg nach Wittenberge. Sie war im Handel tätig. Nach ihrer Invalidisierung arbeitete sie ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen. Acht Jahre lang war sie Mitglied im Seniorenbeirat Wittenberge. Fünf Jahre lang hat sie diesen als Vorsitzende geleitet. Im vergangenen Jahr gab sie den Vorsitz ab. Nichts zu tun fällt ihr allerdings schwer.

„Viele wissen nichts über die Krankheit. Sechs oder sieben Jahre lang bin ich nach Ludwigslust zur Selbsthilfegruppe gefahren. Das war sehr interessant. Mal kam ein Arzt dazu, mal andere Spezialisten aus dem Schweriner Kreis”, sagte sie. Man habe Erfahrungen geteilt. Nun kam ihr die Idee, auch in der Prignitz eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Erste Interessenten aus Perleberg, Pritzwalk und Bad Wilsnack haben sich schon bei ihr gemeldet.

Betroffene können sich melden

„Wir wollen eine Selbsthilfegruppe der Krankheit bilden und uns dazu in einem Verein organisieren. Gert Max Eichelbaum wird der zukünftige Gesprächskreisleiter der Selbsthilfegruppe Wittenberge sein”, erklärte sie. Sie selbst wolle bei der Organisation helfen. Der Prignitzer Verein werde Unterstützung vom Verein Deutsche Sarkoidose-Vereinigung, Meerbusch erhalten.

Die Ziele des Vereins sind unter anderem die Verbesserung der Krankheitssituation der Betroffenen, Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung und der wissenschaftlichen Erforschung der Sarkoidose, Ursachen-Aufklärung durch Forschung sowie eine Interessenvertretung bei der Politik und in Verbänden.

„Egal welches Organ befallen ist, bitte melden Sie sich, wenn Sie bei den Zusammenkünften dabei sein möchten”, rief sie alle Betroffenen aus der Prignitz auf. „Ich bitte auch die Ärzte, ihre Patienten über unsere Selbsthilfegruppe zu informieren.” Interessenten können sich bei Resi Kämling unter Mobiltelefon 0152/37 26 86 90 oder auf dem Festnetz unter 03877/7 91 44 melden.

