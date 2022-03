Wittenberge

Ein Transporter blockierte am Montag gegen 10.30 Uhr eine Fahrspur in der Wittenberger Friedensstraße, so dass eine 34-jährige Autofahrerin nicht ungehindert vorbeifahren konnte. Sie ließ die Fahrerscheibe hinunter und sprach den auf dem Fahrersitz sitzenden und mit Telefonieren beschäftigten Fahrer an, er möchte doch zur Seite fahren.

Transporterfahrer beschimpft Frau

Da keine Reaktion erfolgte, stieg die Geschädigte aus und sprach den Fahrer des Transporters persönlich an. Dieser beschimpfte die Frau und zeigte ihr den Stinkefinger. Die Geschädigte setzte sich daraufhin wieder in ihr Auto und wollte wegfahren.

Lesen Sie auch:

Nun stieg der Mann aus, kam in ihre Richtung und schlug mit der flachen Hand auf die Motorhaube. Dann griff er der Frau durch das heruntergelassene Fenster auf der Beifahrerseite an den Kragen und wiederholte seine Beschimpfungen. Danach haute er ab. Nun ermittelt die Polizei wegen der Beleidigungen.

Von MAZonline