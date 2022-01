Wittenberge

In der Nacht von Freitag, 14. Januar, bis Samstag, 15. Januar, öffnete ein 40-jähriger Wittenberger gewaltsam eine Wohnungstür in der Lenzener Straße in Wittenberge und randalierte dort. Doch die hinzugerufene Polizei war schnell vor Ort und konnte den Mann von weiteren kriminellen Handlungen abhalten.

Als sich die Beamten den Einbrecher zum Gespräch vorknöpften, stellte sich schnell heraus, dass der Mann psychisch verwirrt war und annahm, dass es sich um seine eigene Wohnung handele – warum er dort einbrechen und randalieren wollte, blieb unklar.

Der 40-Jährige wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatmittel wurden sichergestellt. Weiterhin wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei dem Mann aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Schon am Freitagabend hatte es ebenfalls in Wittenberge einen versuchten Wohnungseinbruch gegeben. Unbekannte versuchten gewaltsam in die Wohnung eines 28-jährigen Wittenberges in der Tivolistraße zu gelangen. Laut Aussage eines Zeugen waren die Einbrecher betrunken. Den Tätern gelang es nicht in die Wohnung zu kommen. Sie beschädigten jedoch den Türrahmen. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Von MAZ-online