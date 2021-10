Wittenberge: Viele Ideen für das Bahnhofsquartier

Wittenberge

Wie nähert man sich dem Bahnhof von Wittenberge und seinem Umfeld? Eine Frage, mit der sich die Stadt in den kommenden Jahren nicht nur aus räumlicher Sicht, sondern auch im übertragenden Sinne beschäftigen will.

Planungswerkstatt Bahnhofsquartier Wittenberge: Teilnehmer stellen ihre Ideen vor

Denkanstöße gibt es jetzt genügend – als Ergebnis der „Planungswerkstatt Bahnhofsquartier Wittenberge“, in der drei Teams drei Tage lang die Köpfe zusammensteckten und ihre Vorstellungen zu Papier brachten.

Bebauen oder als Grünfläche entwickeln? Es gibt viele Ideen zur Gestaltung des Wittenberger Bahnhofsumfeldes. Quelle: Stephanie Fedders

Was dabei herausgekommen ist, hat die Verwaltung am Sonnabend im Kultur- und Festspielhaus vorgestellt und dazu die Bürger eingeladen, die mit großem Interesse erst zuhörten und sich dann mit Fragen und Anregungen am Meinungsfindungsprozess beteiligten.

Zuvor hatte sich ein so genanntes Beratergremium aus Verwaltung und Fachleuten bereits am Freitag mit den Ideen der Planungsbüros aus Berlin, Cottbus und Leipzig vertraut gemacht und die Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie Empfehlungen zusammengefasst.

Bahnhof Wittenberge: Die Sanierung des Gebäudes hat bereits begonnen

„Es gibt viele schöne Ideen. Manches ist umsetzbar, manches nicht“, sagte Bürgermeister Oliver Hermann am Sonnabend zu Beginn des Austausches und sprach von „weiteren, neuen Impulsen“, die die Stadt braucht.

Auch die Goethestraße soll als Anbindung an die Bahnstraße attraktiver gestaltet werden. Die Mauer (links) wird von vielen als störend empfunden. Quelle: Stephanie Fedders

Während die Sanierung des Bahnhofsgebäudes, das am 15. Oktober vor 175 Jahren eröffnet wurde, bereits angelaufen ist, steht die Gestaltung des Areals noch am Anfang. Gesucht werden Ideen für den Vorplatz, die Zufahrten und die Anbindung an die Stadt sowie Abstellmöglichkeiten für Autos und Fahrräder. Das war die Grundlage für die Planer, die pragmatisch und kreativ an die Aufgabe herangingen.

Für die Nutzung der Freiflächen überwog am Ende der Wunsch vieler Teilnehmer, auf eine Bebauung zu verzichten und stattdessen lieber naturnahe Aufenthaltsorte attraktiv zu gestalten sowie eine grüne Verbindung zum Schillerplatz und somit zum Jahnschulviertel herzustellen. Einigkeit herrschte bei der Beurteilung des Potenzials, das in der Goethestraße steckt, die als Anbindung an die Bahnstraße aufgewertet werden soll.

Wittenberge: Der Lokschuppen soll als Alleinstellungsmerkmal besser zur Geltung kommen

Charmant fanden viele die Idee, das Gleis der „Magdeburger Bahn“ mit einzubeziehen, zum Beispiel in Form von mobilen Gärten, und die Mauer zu entfernen, die die Bahnhofsgebäude abgrenzt, um die Fläche großzügiger zu gestalten. Zudem soll das Areal des Lokschuppens als Alleinstellungsmerkmal für Wittenberge in die Planungen mit einbezogen werden.

Einzigartig: Der Lokschuppen in Wittenberge. Quelle: Stephanie Fedders

Mit der Fülle an Vorschlägen wird sich jetzt erst einmal die Verwaltung weiter beschäftigen. Bauamtsleiter Martin Hahn sprach von einem positiven Verfahren und zeigte sich sowohl mit der Beteiligung durch die Einwohner als auch mit den Ergebnissen sehr zufrieden. „Wir werden die Anregungen aufnehmen und weiter betrachten“, sagte Hahn und stellte die nächsten Schritte für das kommende Jahr in Aussicht.

Die Verwaltung werde Vorschläge erarbeiten und diese dann den Stadtverordneten vorstellen. Aber auch die Bürger sollen weiter auf dem Laufenden gehalten werden. Wer sich einbringen möchte in den jetzt angestoßenen Prozess, kann sich gerne an die Stadt wenden.

Von Stephanie Fedders