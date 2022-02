Wittenberge

Wittenberge galt früher nicht nur als Stadt der Eisenbahner, sondern auch als Stadt der Nähmaschinen. Am 31. Dezember 2021 war es auf den Tag genau 30 Jahre her, dass das Veritas-Nähmaschinenwerk die Produktion einstellen musste. Aus diesem Anlass erarbeiteten Christian von Hagen vom Wittenberger Stadtmuseum „Alte Burg” und der ehemalige Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des VEB Nähmaschinenwerkes, Henry Strutz, einen reich bebilderten Vortrag über die Geschichte, der am vergangenen Donnerstag das erste Mal vor rund 20 Teilnehmern im Torwächterhaus am Steintor gehalten wurde.

Einer der letzten Beschäftigten berichtet

„Henry Strutz ist einer der letzten von rund 3500 Beschäftigten im Nähmaschinenwerk, die dabei waren und davon erzählen können. Wir versuchen alles zu retten, was Veritas oder Singer war”, sagte Christian von Hagen. Auch die zweite Veranstaltung am 9. Februar sei bereits ausverkauft. Ein dritter Termin ist deshalb in Vorbereitung.

Der Firmengründer, ein Schauspieler und Mechaniker

„Isaac Merritt Singer war ein Lebemann. Er hatte 26 anerkannte Kinder”, begann Henry Strutz, die Geschichte des Firmengründers zu erzählen. Dazu zeigte er ein Gemälde, das Singer wohlgenährt und fürstlich gekleidet zeigt. Im Jahr 1851 gründete er zusammen mit dem New Yorker Rechtsanwalt Edward Clark die I.M. Singer & Company. Isaac Merritt Singer war Mechaniker und Schauspieler. „Es wird erzählt, dass er es in zehn Tagen schaffte, eine nicht funktionierende Nähmaschine so umzubauen, dass sie schließlich funktionierte. Er meldete auch gleich Patente dafür an”, berichtete Strutz. Singer hatte keine Skrupel, Ideen anderer abzukupfern und anzuwenden. Dafür musste er an die Patentinhaber zahlen. Singer zog mit seinen Maschinen umher und führte sie auf Märkten vor. Er entwickelte auch eine kleine Nähmaschine, die sich ärmere Leute leisten konnten.

Christian von Hagen und Henry Strutz (r.) berichteten den interessierten Gästen über die Geschichte des Nähmaschinenwerkes in Wittenberge. Quelle: Jens Wegner

Die Firma Singer expandierte schließlich und wollte ein Werk in der Sowjetunion und eines in Deutschland bauen. „Die Entscheidung, in Wittenberge zu bauen, fiel aufgrund der Lage der Stadt zwischen Berlin und Hamburg. Außerdem gab es bereits die Ölmühle in Wittenberge. Die Industrialisierung hatte bereits begonnen”, sagte Christian von Hagen.

Wittenberges Stadtväter waren Singer wohlgesonnen und verkauften ihm das Bauland zu einem günstigen Preis. „Im Jahr 1903 wurden die ersten Gebäude errichtet – die Gießerei und das Krafthaus. 1907 kam der sogenannte rote Bau dazu, 1913 der Komplex vorn – alles in Stahlbetonskelettbauweise. 1928 wurde der Uhrenturm gebaut”, berichtete von Hagen. Ab 1933 erhöhte sich der Bedarf an Nähmaschinen, das Werk wurde erweitert.

Stummfilm aus dem Jahr 1936

Die Besucher sahen einen Stummfilm aus dem Jahr 1936 von den Bauarbeiten. Ab 1935 wurde nach und nach auf die Produktion von Rüstungsgütern umgestellt. Auch eine werkseigene Kläranlage gibt es auf dem Gelände. Sie ist seit 1910 in Betrieb und wird bis heute genutzt. „Als 1945 die Russen kamen, war es das Ende des Singer-Werkes”, schloss von Hagen. Da bei Singer Kriegsgeräte produziert wurden, wurde das Werk zunächst stillgelegt. „Nach 1945 gab es dann aber den Beschluss, dass die Gießerei wieder anläuft. Aus Stahlhelmen wurden zunächst Kochtöpfe und kleine Öfen gefertigt”, berichtete Henry Strutz weiter.

In den 1980er Jahren gut vorbereitet

Die erste Nähmaschine nach dem Krieg hieß „Inwit” und wurde aus noch vorhandenen Singer-Teilen zusammengebaut. Auch bei den ersten Veritas-Maschinen wurden Elemente von Singer verwendet. „Die Gießerei war ein Hauptbetrieb. Wir waren mit die ersten in der DDR, die eine Disamatic aus Dänemark bekamen. Damit begann die Automatisierung”, berichtete Strutz. „In den 1980er Jahren waren wir gut vorbereitet für die Produktion von 500 000 Nähmaschinen pro Jahr, um alle Markte zu bedienen. Rund 350 000 waren es vorher. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen”, bedauerte er.

Von der Treuhand abgewickelt

Nach einigen Versuchen nach der Wende 1989, das Werk zu retten, wurde es von der Treuhand abgewickelt. Über 3000 Angestellte erhielten Ende 1991 ihre Kündigung.

Von Jens Wegner