Wittenberge

Die Stadt Wittenberge informiert in einer Mitteilung über das Prozedere und die wichtigsten Termine zur Einschulung für das Schuljahr 2022/23. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September 2016 geboren sind, werden demnacht am 20. August 2022 eingeschult.

Auch vorzeitige Einschulung möglich

Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. Dezember 2016 geboren sind, können auf Antrag der Eltern am 20. August 2022 vorzeitig eingeschult werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Schulreife des Nachwuchses durch den Schulmedizinischen Dienst des Gesundheitsamtes und die Schulleitung festgestellt wurde. In Wittenberge erfolgt die Einschulung 2022 an diesen Grundschulen:

Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule mit offenem Ganztagsangebot, Johannes-Runge-Straße 40, 19322 Wittenberge

Elblandgrundschule mit offenem Ganztagsangebot, Doktor-Salvador-Allende-Straße 62, 19322 Wittenberge.

Die Anmeldung hat bis spätestens 28. Februar 2022 zu erfolgen. Entsprechend der Schulbezirkssatzung der Stadt Wittenberge erhalten Eltern von angehenden Schulanfängern eine Einladung zur Anmeldung an der für sie zuständigen Grundschule. Über Ausnahmen entscheidet gemäß Paragraf 106, Absatz 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) das zuständige Staatliche Schulamt.

