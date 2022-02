Wittenberge: Wie ein Streit um ein Moped eskalierte

Wittenberge

In der Wittenberger Karl-Marx-Straße ist am Samstag gegen 10 Uhr ein Streit zwischen einem 39-jährigen Geschädigten und einem 33-jährigen Beschuldigten eskaliert. Der jüngere Mann gab dem älteren eine Kopfnuss, worauf dieser stürzte. Anschließend wurde er am Boden liegend weiter mit Schlägen bearbeitet und aufgefordert, seine Schulden in Höhe von 75 Euro beim Beschuldigten zu begleichen.

„Wenn du die Polizei rufst, bringe ich dich um“

Dann sagte der Mann noch: „Wenn du die Polizei rufst, bringe ich dich um.“ Später nahmen die Beamten den 33-Jährigen fest. Bei der Vernehmung stellte sich heraus, dass der Grund für den Streit offenbar ein geliehenes Moped war, für das nach einem Unfall noch Kosten offen waren. Der Beschuldigte zeigte sich reumütig und gab an, im Affekt gehandelt zu haben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf Weisung der Staatsanwaltschaft Neuruppin entlassen.

Von MAZonline