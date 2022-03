Wittenberge

38 bunte, mit viel Kreativität gestaltete Vögel stehen am Dienstag auf dem langen Tisch im Büro des Wittenberger Interessenrings (WIR). Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres arbeiteten 48 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5b und 6a der Elblandgrundschule Wittenberge im Kunstunterricht an diesem Projekt.

Aufgereiht stehen die bunten Vögel im Büro das Wittenberger Interessenrings. Quelle: Jens Wegner

Die Idee der Kunstlehrerin Marie Holst war es, dass auch die Kinder der Wittenberger Elblandgrundschule phantasievolle Spuren in der Stadt hinterlassen, wie man es von Wittenberger Gymnasiasten mehrfach kennt.

Gemeinsam überlegten sie, was zum Thema Elbe passen könnte. Wasser und Möwen kamen ihnen beispielsweise in den Sinn. Also entschlossen sie sich, Möwen und Vögel im weitesten Sinne zu basteln.

Wittenberger Wirtschaftsverein „WIR“ als Partner der Elblandgrundschule

Es gelang ihnen, als Partner den WIR mit ins Boot zu holen, denn die Vögel sollten später in Geschäften der WIR-Mitglieder ausgestellt werden. Und nun ist es soweit.

Gefertigt wurden die Vögel aus Luftballons den die Kinder mit Pappmaschee, Buntpapier, Resten von Eierpappen und anderem Material beklebt und dann bunt bemalt haben.

„Jeder Vogel hat eine spezielle Bedeutung”, sagt der Schulleiter Thorsten Grabau angesichts der Vielfalt der Exemplare. Farblich und thematisch passen die Vögel zu den Geschäften, in denen sie künftig zu bewundern sind.

Apothekenvogel mit Fieberthermometer

So hält ein Vogel für eine Apotheke ein Fieberthermometer im Schnabel, und die für Bekleidungsgeschäfte bestimmten wurden schick angezogen. Auch für den WIR und den Wittenberger Bürgermeister Oliver Hermann wurden spezielle Vögel gebastelt.

„Für den WIR haben wir einen Storch gebastelt. Der Storch steht für Wirtschaft und Entwicklung”, erklärte Marie Holst.

Romina Albers aus der Klasse 5b überreichte dem Bürgermeister den für ihn gebastelten Vogel. Er trägt das Wappen von Wittenberge auf der Brust und natürlich – wie der Verwaltungschef selbst – eine Brille.

Seraphine Hamel, Stella Klückmann und Luisa Enge (v.l.) aus der Klasse 6a übergaben den Vogel an Annette Hinze vom Bekleidungsgeschäft Cerry Lynn. Quelle: Jens Wegner

Vögel schmücken Schaufenster in Wittenberges Innenstadt

Die anderen Vögel schmücken nun die Schaufenster der Innenstadt. Die ersten beiden Vögel wurden am Dienstag den Geschäftsinhabern übergeben: Seraphine Hamel, Stella Klückmann und Luisa Enge aus der Klasse 6a übergaben den Vogel an Annette Hinze vom Bekleidungsgeschäft Cerry Lynn. Lisa und Ronny Höger nebst Sohn Leo vom Stoffladen „Stoffmomente” bekamen ihren Vogel von Ida Klänhammer und Wilhelmine Proschat aus der 5b überreicht.

Lisa und Ronny Höger nebst ihrem Sohn Leo vom Stoffladen „Stoffmomente” bekamen ihren Vogel von Ida Klänhammer und Wilhelmine Proschat (v.l.) aus der 5b überreicht. Quelle: Jens Wegner

Als kleines Dankeschön überreicht der Anke Hahn von WIR der Kunstlehrerin eine Kiste mit Schokoladenvögeln für die fleißigen Kinder und dem Schulleiter einen Umschlag mit einer Spende für den Förderverein der Schule.

Von Jens Wegner