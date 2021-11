Wittenberge

Ein Countdown aus dem Off zählt von sieben bis eins runter. Dann betritt er die Bühne und die Gäste im Saal begrüßen ihn mit reichlich Beifall. Der Liedermacher und Rockpoet Heinz Rudolf Kunze gastierte am Freitagabend im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. „Heinz Rudolf Kunze – Wie der Name schon sagt” lautet das Motto seines neuen Soloprogramms.

Mal greift Heinz Rudolf Kunze zur Gitarre. Mal setzt er sich ans Klavier. Die knapp 300 Gäste hören die Essenz aus 36 Studioalben. Darunter sind Stücke wie „Vertriebener” oder „Aller Herren Länder”.

Wird künftig alles schlechter oder besser?

Er gibt Geschichten, Gedichte und Gedanken zu aktuellen Themen der Zeit zum Besten. So sinniert er über den Wunsch vieler Menschen, dass es doch endlich wieder so sein soll, wie vor der Corona-Pandemie. „Es wird nie wieder so sein wie es gewesen ist, denn die Zeit geht voran. Es wird anders. Das ist gewiss. Die Frage ist nur, wird es schlechter oder besser. Werden wir wieder feiern, uns umarmen und küssen?”, fragt er sich und singt „Wenn es vorbei ist”. Das Publikum jubelt sehnsuchtsvoll.

Heinz Rudolf Kunze Quelle: Jens Wegner

„Angela Merkel war sowas wie der heimliche Vorsitzende der SPD”, sagt er. Die CDU habe es nicht gemerkt. Nun ist sie weg und die CDU habe kein Gesicht und keinen Kopf mehr. Und die SPD müsse mit Olaf Scholz klarkommen. Merkel war gemütlich, habe vieles einfach ausgesessen, bis schließlich der rechte Rand in den Bundestag eingezogen sei. Aber nun sei sie durch – kein 16-Stunden-Tag mehr. „Dornröschen kann endlich ausschlafen.”

„Mit welchem Recht halten wir uns für besser?“

In dem Stück „Mit welchem Recht” aus dem Album „Die Wahrheit die Ehre” fragt Kunze, ob wirklich jemand im Ernst glaubt, dass man gern seine Heimat verlässt. Er kritisiert darin, dass Mauern errichtet werden, damit der Garten Eden ungeteilt bleibt. „Mit welchem Recht halten wir uns für besser? Mit welchem Recht wetzen wir hier die Messer, um unsere Grenzen vor dem Andrang zu schützen?”, fragt er.

„Gott der Herr schuf Himmel und Erde. Der Mensch schuf die Nothaltebucht, Piercings und Paartherapien, die Essstörung und die Waage. Und es war gar nicht gut”, sagt er. Andere Menschen schufen die Genderproblematik, Schlager und das Finanzamt.

Er sinniert darüber, was Glück für ihn bedeute. „Glück ist, Laub aus der Regenrinne zu entfernen, ohne dabei von der Leiter zu fallen”, bringt er als Beispiel. Glück sei auch, den Fuß einer Frau zu küssen und dabei die ganze Welt zu schmecken. Nachdem ein Gast seine Abneigung dagegen zum Ausdruck bringt, rät er ihm: „Enthemmen Sie sich! Probieren Sie mehr aus!”

Den Hit „Lola“ hebt sich Heinz Rudolf Kunze bis zum Schluss auf

Seinen Hit „Dein ist mein ganzes Herz” und seinen ersten kommerziellen Erfolg, den Kinks-Klassiker „Lola” hebt er sich für den Schluss auf. Die Gäste jubeln und klatschen begeistert mit.

„Das war mein letztes Konzert dieses Jahr. Alle anderen sind abgesagt. Schön, dass es in Wittenberge war”, sagt er. „Impfen, impfen, impfen!”, gibt er den Gästen als dringenden Ratschlag mit auf den Weg.

Von Jens Wegner