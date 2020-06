Wittenberge

Wittenberge erhält erneut Mittel vom Bund für den Stadtumbau. Diesmal sind es zwei Millionen Euro für die Umgestaltung des Bahnhofsumfelds. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums hervor.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am Freitag die Entscheidung über 26 neue „Nationale Projekte des Städtebaus“ bekannt gegeben. Die Projekte werden mit insgesamt rund 75 Millionen Euro vom Bund gefördert. Zuvor hatten sich 98 Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland beworben. Eine Jury unter Vorsitz des Parlamentarischen Staatssekretärs Volkmar Vogel hatte die Projekte ausgewählt und eine Förderempfehlung ausgesprochen.

Freude in der Elbestadt über den Zuschlag

Dass Wittenberge unter den ausgewählten Projekten dabei ist, freut den Bürgermeister der Elbestadt, Oliver Hermann. Dies spreche auch für die Qualität des Antrags, den das städtische Bauamt erarbeitet hatte.

Und die neue Förderung macht aus Sicht der Stadt viel Sinn. Denn: „Der Bahnhof ist für uns ein Schlüsselprojekt, und auch für seine Umgestaltung fließen Städtebaumittel“, begründete Oliver Hermann dies, „es ist konsequent, dass man das Bahnhofsumfeld mit einbezieht.“

Das Bahnhofsumfeld als „Tor in die Prignitz “

Nach dem Konzept „Tor in die Prignitz“ mit Bahn und ÖPNV gibt es eine Menge an einzelnen Vorhaben, die nun umgesetzt oder begonnen werden könnten. Es gehe um die Aufwertung des Ankunftspunkts, wichtig sei die Entwicklung des Themas Fahrrad. Und es müsse nach umweltfreundlichen Lösung für das Thema Parken gesucht werden.

Am Bahnhof Wittenberge soll das Umfeld umgestaltet werden. Quelle: Jens Wegner

Das Bahnhofsumfeld solle attraktiver und für den ÖPNV günstiger gestaltet werden. Zudem könnten jetzt städtebauliche Missstände rund um das Gelände beseitigt werden. Der jetzige Förderbescheid bedeute aber zunächst nur den „ersten Aufschlag“.

Hermann dankt Steineke und Ziegler

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke hatte in einer Mitteilung auf die neue Förderung hingewiesen. „Die Stadt hatte mich informiert, dass sie den entsprechenden Antrag gestellt hat. Daraufhin habe ich in Berlin dafür geworben. Schön, dass es jetzt geklappt hat“, so Steineke.

Oliver Hermann dankte beiden hiesigen Bundestagsabgeordneten für die Unterstützung, insbesondere aber Dagmar Ziegler ( SPD), mit der zusammen diese Förderung lange eingefädelt worden sei.

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Förderprojekte 2020 wird laut Steineke heute der Projektaufruf für 2021 gestartet. Kommunen im Nordwesten Brandenburgs können bis zum 22. Oktober 2020 ihre Bewerbung und Projektskizzen für eine Förderung in 2021 einreichen.

Von Bernd Atzenroth