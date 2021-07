Wittenberge lädt zur Kaffeetafel am Elbufer ein

Wittenberge

Nach der Fertigstellung der Bauarbeiten an der Elbstraße und am Hochwasserschutz zwischen der Straße Im Hagen und der Hafenstraße – sie dauerten rund eineinhalb Jahre – laden die Stadtverwaltung Wittenberge und die Elbgastronomen für den 21. August alle Einwohnerinnen und Einwohner zu einer „Kaffeetafel am Elbufer” auf die neue Promenade ein.

Termin ist der 21. August

Diese wird auf dem rund 350 Meter langen Abschnitt zwischen dem Anker-Café und der Straße „Im Hagen” aufgebaut. Alle Wittenberger und Prignitzer sind aufgerufen, sich mit eigenen dekorierten Tischen und Stühlen zu beteiligen sowie Kaffee und Kuchen mitzubringen.

Ähnliche Aktion schon 2015

„Im Jahr 2015 wurde die östliche Uferpromenade mit einer Kaffeetafel zum Tag der Städtebauförderung eingeweiht. Das ist super angenommen worden. Die Wittenberger haben ihre Promenade in Besitz genommen. Das wollen wir jetzt mit der westlichen Elbuferpromenade wiederholen”, kündigte Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin an. Wer sich mit eigenen Tischen und Gedecken an der Kaffeetafel beteiligen möchte, wird gebeten, sich telefonisch bei Martin Ferch von der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 03877/95 11 17 oder per Mail an presse@wittenberge.de anzumelden. Der Bürgermeister hofft auf ein großes Echo.

Maritimes Motto

Das farbliche Motto der Kaffeetafel ist – passend zur maritimen Lage – Blau-Weiß. Die Kaffeetafel selbst findet von 15 bis 17 Uhr statt. Ab 12.30 Uhr beginnt der Aufbau, bei dem Mitarbeiter der Stadt vor Ort sein werden, um zu helfen. Zum Aufbau können die Gäste mit dem Auto vorfahren. Die Straße wird von 15 bis 17 Uhr gesperrt sein.

Präsentkorb für den schönsten Tisch

Die teilnehmenden vier Gastronomen erweitern an diesem Tag ihren normalen Betrieb. „Wir werden Tischdecken über die neue Mauer legen, damit sich die Leute da ranstellen können”, sagt beispielsweise Florian Piehl vom Anker-Café. Ein kleines Begleitprogramm wird es geben, bei dem Stelzenläufer die Promenade entlang flanieren. Ein singender Schornsteinfeger wird die Gäste unterhalten – und vielleicht, hieß es, gibt es auch eine kleine Tanzdarbietung. Die Tische werden wieder von einer Jury bewertet. Der schönste Tisch wird mit einem Präsentkorb voller regionaler Köstlichkeiten prämiert.

Ergänzung zum Elbebadtag

Die Kaffeetafel ist eine Ergänzung zum Elbebadetag, der nach der coronabedingten Absage des Wittenberger Elbebadetages im vergangenen Jahr nun wieder in Nedwighafen stattfindet. Am Freitag, 20. August, geht es um 9.30 Uhr mit dem DGZfP-Schwimmcup für Schüler und Schülerinnen weiter. Auch ein Drachenbootrennen für die Junioren ist geplant.

Es gibt auch ein Drachenbootrennen

Am Samstag geht es um 10 Uhr mit dem Schwimmwettkampf „Hafensprinter” weiter. Dafür und auch für das anschließende Drachenbootrennen können sich Teams anmelden. Das gilt auch für das Elbetreiben. Hier beginnt das Warm-up und die Anmeldung am Sonnabend um 12 Uhr. Am Abend warten die Siegerehrung und ein kleines Bühnenprogramm auf die Teilnehmer und die Gäste. Anmeldungen sind beim Freizeitpark Wittenberge unter Telefon 03877/56 79 94 45 oder per E-Mail unter info@freizeit-park-wittenberge.de möglich.

