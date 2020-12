Wittenberge

Wegen der Corona-Pandemie musste dieses Jahr nicht nur der Wittenberger Weihnachtsmarkt ausfallen. Die Stadtverwaltung, der Wittenberger Interessenring (WIR) und der Kulturbetrieb der Stadt hatten sich aber einiges einfallen lassen, um die Wittenberger dennoch in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen.

Die weihnachtlich beleuchtete Bahnstraße lud zum Bummeln ein. Quelle: Jens Wegner

Statt des Weihnachtsmarktes wurde die Bahnstraße vom 9. bis zum 12. Dezember in eine vorweihnachtliche Flaniermeile verwandelt. An mobilen Ständen boten Händler bis Samstag besondere Produkte der Straußenfarm Perleberg, Honigprodukte, weihnachtliches Naschwerk, Baumkuchen, Säfte der Elblandmosterei und Alpaka-Produkte an.

Dabei wurden die Besucher mit besinnlicher Weihnachtsmusik beschallt. An vielen Geschäften und bei Gastronomen gab es heißen Glühwein und Speisen zum Mitnehmen.

Vom Trinkgeld Weihnachtsmänner für die Kinder gekauft

Vor dem neuen Theaterkeller wartete am Sonnabend der „Weihnachtsmann auf Abstand” auf die Kinder. Die Kleinen hatten die Möglichkeit, ihre Wunschzettel in den großen Wunschzettel-Briefkasten zu stecken. Konnten sie ein Gedicht aufsagen oder ein Weihnachtslied singen, dann durften sie sich einen der vielen großen Schokoladenweihnachtsmänner mitnehmen.

Beim Weihnachtsmann gab es große Schokoladenweihnachtsmänner für Kinder, die ein Gedicht aufsagen oder ein Weihnachtslied singen konnten. Quelle: Jens Wegner

„Die Weihnachtsmänner haben wir finanziert vom Trinkgeld der Kunden, die hier was abgeholt haben“, sagte der Betreiber des Theaterkellers, Thomas Kern. „Den Rest habe ich noch dazugegeben. Wir wollen den Kindern ein bisschen Spaß bereiten. Etwas Weihnachtsstimmung soll schon aufkommen.”

Die Ackerbürgerin Mathilde wirbt für künftige Stadtführungen

Die Stadtführerin „Ackerbürgerin Mathilde” informierte über die künftigen Stadtführungen, wie die aufs kommende Jahr verschobene Nikolaus-Tour durch die Altstadt und den Spielplan des Kultur- und Festspielhauses ab der zweiten Jahreshälfte 2021.

Die Ackerbürgerin Mathilde informierte über die künftigen Stadtführungen und Veranstaltungen in Kulturhaus. Quelle: Jens Wegner

An die großen Besucher verteilte sie Handzettel mit den Informationen. Die Kleinen erhielten vor ihr Schoko-Lollis und Bastelsets für Weihnachtsfiguren die von der Aktion in der Wittenberger Stadtbibliothek übrig geblieben waren.

Am Stand vor dem Pizza-Point gab es Glühwein, Räucherfisch und Kartoffelsuppe zum Mitnehmen. Dazu verkauften Schülerinnen des Jahrgangs zwölf des Wittenberger Marie-Curie-Gymnasiums Kuchen. „Durch die Corona-Krise dieses Jahr fehlt uns noch Geld für den Abi-Ball. Wir haben noch nicht sehr viel zusammenbekommen. Deshalb verkaufen wir hier in Zusammenarbeit mit dem Pizza-Point unsere selbst gebackene Kuchen”, sagte Eva-Lotta Schulze, die zusammen mit Dora Broza das Backwerk anbot.

Eva-Lotta Schulze und Dora Broza (v.l.) verkauften selbstgebackenen Kuchen für ihren Abi-Ball. Quelle: Jens Wegner

Einige Geschäfte in der Bahnstraße hatten zudem länger geöffnet. Das Licht am großen Weihnachtsbaum vor dem Kulturhaus und die weihnachtlich beleuchteten Bahnstraße lockten Schaulustige zum Bummeln ein. Etliche Leute waren unterwegs.

Von Jens Wegner