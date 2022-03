Wittenberge

Die Urlauber kommen zurück in die Elbestadt: Nach einem langen Winter, geprägt von der Corona-Pandemie sind die Touristen zurück in Wittenberge. Und die können sich in diesem Jahr auf einige neue Angebote freuen. Die sind im neuen Touristenführer 2022 festgehalten. Damit will der Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb die Stadt, aber auch die ganze Region Prignitz bewerben.

Entdeckungstour durch Wittenberge

Der Frühling stehe kurz bevor, und so hoffen die Wittenberger Touristiker, dass es bald viele Menschen aus dem Haus zieht, um auf Entdeckungstour zu gehen, sei es für einen Kurztrip am Wochenende oder für einen längeren Zeitraum, schreibt Jeannette Küther, Teamleiterin für Marketing und Tourismus. Mit der neuen Broschüre begehe die Stadt zeitgleich den Saisonstart für das „Tor zur Elbtalaue und ihre abwechslungsreiche Urlaubskulisse“.

Lesen Sie auch:

„Die Broschüre bildet eine ideale Grundlage für die Urlaubs- und Ausflugsplanung“, findet Jeannette Küther. Sie enthalte viele Fakten und reichlich Informationen rund um die Elbestadt. Egal ob man auf der Suche nach Freizeitaktivitäten, Übernachtungsmöglichkeiten, leiblichen Genüssen oder kulturellen Veranstaltungen ist, das kompakte Heft halte viele Tipps für einen erlebnisreichen Aufenthalt in Wittenberge bereit.

Stadtführungen in der Elbestadt

Neu im Touristenführer sind in diesem Jahr die Audioführer zum Thema „Industriekultur in Wittenberge“. Diese laden zu individuellen Entdeckungstouren ein. Mit ihnen erfährt man mehr über die lebendige Vergangenheit der Stadt. Mittels integrierter Karte wird man genau an jene Stätten geführt, an denen die Industriegeschichte von Wittenberge einst geschrieben wurde. Der Audioguide kann über eine App kostenlos auf das Smartphone geladen werden.

Wer es hingegen bevorzugt, die Stadt in geselliger Runde zu erkunden, kann an den vielen Stadtführungen über das ganze Jahr teilnehmen – mit historischen Persönlichkeiten der Stadt als Führern: ob der Fabrikant Karl Singer oder die Ackerbürgerin Mathilde, alle Stadtführer begeisterten im historischen Kostüm mit viel Charme, Wissen und interessanten Geschichten aus dem ganz persönlichen Nähkästchen, sagt Jeannette Küther.

Broschüre in der Touristinfo erhältlich

Alle wichtigen Informationen dazu seien in der neuen Broschüre enthalten. Ergänzt wird diese durch Radel- und Wander-Tipps in der Prignitz. Der Touristenführer für Wittenberge erscheint mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren und ist in der Touristeninformation Wittenberge sowie allen weiteren Touristinformationen der Prignitz erhältlich.

Interessierte können den Touristenführer kostenlos anfordern unter den Telefonnummern 03877/92 91 81 oder -82 sowie per E-Mail an touristinfo@kfh-wbge.de. Zum Download steht die Broschüre auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.wittenberge.de zur Verfügung.

Von MAZonline