Wann genau das Wittenberger Unternehmen „Becker Umweltdienste“ seinen runden Geburtstag hatte, ist nicht ganz klar. „Bei diesem Thema scheiden sich die Geister“, sagt Geschäftsführer Robert Enge. Ist es der Tag, an dem die Firma ins Handelsregister eingetragen wurde? Oder vielleicht doch der Tag der Eröffnung?

Becker Umweltdienste seit 30 Jahren in Wittenberge

Sicher ist dagegen: Das Unternehmen hat im Jahr 2020 seinen 30. Geburtstag gefeiert und blickt auf ereignisreiche Jahrzehnte zurück, in denen viel passiert ist.

Zum Beispiel wechselte die Geschäftsleitung. Seit 2016 hat Robert Enge das Sagen beim Partner für fachgerechte Abfallentsorgung für Industrie, Gewerbe und Privathaushalte. Er studierte an der technischen Universität Dresden Abfallwirtschaft und rückte für den ehemaligen Geschäftsführer nach, der aus Altersgründen ging. „Es gibt aber noch drei Mitarbeiter, die jetzt im Dezember ihr 30-jähriges Firmenjubiläum feiern“, sagt Robert Enge. Obwohl sie von Beginn an dabei sind, musste aus bekannten Gründen auf eine große Feier verzichtet werden. „Wir hoffen, wir können das im nächsten Jahr nachholen“, sagt Robert Enge.

IHK Potsdam gratulierte dem Wittenberger Unternehmen zum Runden

Dennoch gab es eine kleine Überraschung für den Firmenchef und seine Mitarbeiter. René Georgius vom Regionalcenter Prignitz der Industrie- und Handelkammer Potsdam überreichte Enge eine Urkunde zum Firmenjubiläum. „Wir wissen, dass wir hier ein sehr engagiertes Team und einen zuverlässigen Partner haben“, sagt er, „die Becker Umweltdienste sind ein Garant dafür, dass der Müll der Prignitz fachgerecht entsorgt wird.“

Robert Enge nimmt die Auszeichnung für alle Mitarbeiter entgegen. „Wir werden sicher einen schönen Platz finden, wo wir die Urkunde aufhängen können“, sagt er. Aktuell zählt die Wittenberger Zweigstelle des Unternehmens 62 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich weiterhin in Chemnitz.

Becker Umweltdienste sind in Wittenberge , nicht in Perleberg

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen 30 Jahren von einem kleinen Containerdienst zu einem Unternehmen mit breit gefächertem Leistungsspektrum mit 13 Standorten in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, 380 Fahrzeugen und rund 650 Mitarbeitern entwickelt.

Trotzdem sorgt der Firmenname – offiziell „Becker Umweltdienste Perleberg“ – bis heute regelmäßig für Verwirrung. „Das hängt mit unserer Gründung zusammen“, erklärt Robert Enge, „als wir aus der ehemaligen Stadtwirtschaft Wittenberge zu Becker Umweltdienste wurden, wurde der Standort nach dem ehemaligen Landkreis Perleberg benannt, den es zu dieser Zeit noch gab.“ Mit einem Lachen räumt der Geschäftsführer ein, man sollte doch über eine Namensänderung nachdenken – schließlich liegt das Unternehmen in Wittenberge und eben nicht in Perleberg.

Becker Umweltdienste hat alle Krisen gemeistert

So oder so hat das Unternehmen die anhaltende Corona-Krise gut gemeistert; selbst in der Pandemie gab es kaum Auftragsverluste. Zudem bildet das Becker Umweltdienste jährlich und erfolgreich aus – und hat obendrein ein dickes Plus erwirtschaftet. In den zurückliegenden vier Jahren wurde der Umsatz von vier auf fast sieben Millionen Euro jährlich gesteigert.

Das sah vor zehn Jahren noch ganz anders aus. 2010 etwa habe deutliche Spuren hinterlassen. Wichtige Aufträge fielen plötzlich weg – und die so gut laufende Sortieranlage für die Gelben Säcke musste aufgeben werden. Die Folge: Die Mitarbeiterzahl ging von 120 auf unter 50 zurück. Doch 2020 sei das Schnee von gestern, sagt Enge, der für die Zukunft einen großen Wunsch hat: dass es die Prignitzer etwas genauer mit der Mülltrennung nehmen. Zu oft landen die Abfälle in der falschen Tonne. „Es ist schon erstaunlich, was wir in unserer Sortieranlage alles sehen und finden“, sagt Enge. Trotzdem bleibt er positiv gestimmt: „Wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre.“

Von Julia Redepenning