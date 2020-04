Wittenberger CDU spendet für Tierauffangstation und Seniorenbeirat

Wittenberge

Eine Spende gab es am Montag für den Seniorenbeirat der Stadt Wittenberge und für den Tierschutzverein SOS Hundehilfe Prignitz, der die Tierauffangstation in der Wittenberger Waldhausstraße 42 betreut.

Sören Herms, Mitglied der Wittenberger Stadtverordnetenversammlung in der CDU-Fraktion, hatte am Freitag spontan die Idee, sein Mandatsgeld für einen Monat in Höhe von 100 Euro zu geben. Dem schlossen sich alle weiteren Mitglieder der CDU-Fraktion an. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke machte mit und legte 200 Euro in den Spendentopf. So wurden innerhalb von 24 Stunden 900 Euro gesammelt.

Anzeige

„Senioren haben keine Lobby und Tiere kosten Geld“

„Viele sind derzeit in Kurzarbeit. Das Geld ist knapp. Die Spendenbereitschaft sinkt. Mit Kaffee und Speisen zum Mitnehmen unterstützten wir die Gastronomie vor Ort. Das hilft den Tieren aber weniger. Wir wollen, dass in der Corona-Krise Initiativen nicht in Vergessenheit geraten, die keine große Lobby haben”, sagte Sören Herms. Niemand werde reich von der kleinen Spende. Es solle vielmehr ein Zeichen gesetzt werden. Die Senioren hätten nicht die Lobby und Tiere kosteten eine Menge Geld.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Vorsitzende des Wittenberger Seniorenbeirats, Resi Kämling, lobte die Idee. „Wir haben beschlossen, dieses Jahr keine Sommerpause einzulegen.” Den Rentnern gehe es finanziell nicht schlechter in der Krise, räumte sie ein, denn die Rente käme immer. Dennoch fand sie es gut, an die Rentner zu denken.

Hilfe bei der Suche nach streunenden Katzen

Der Tierschutzverein SOS Hundehilfe Prignitz verwendet die Spende für das Kastrierungsprogramm für Katzen. „Wir haben viele wild lebende Katzen in Wittenberge. Die müssen wir einfangen und kastrieren lassen. Danach werden sie wieder freigelassen”, sagte Vereinsmitglied Carola Grabowski. Die Katzen sollen ja frei leben, betonte sie.

Nicht kastriert vermehrten sie sich jedoch exponentiell. Jeder Wurf bringe bis zu neun Katzenjunge. Aus einem Paar könnten so nach zwei Jahren etwa 2200 Katzen werden, sagte sie. „Das zu sehen ist ein Elend.” So sucht der Verein die Mithilfe der Bürger. „Wer weiß, wo sich wilde Katzen aufhalten, soll uns doch bitte Bescheid sagen”, bittet Carola Grabowski um Hilfe. Katzenfallen seien vorhanden.

„Von der Stadt bekommen wir keine finanzielle Unterstützung. Wir leben allein von Spendengeldern”, sagte Kerstin Richter von der Tierauffangstation. Die Telefonnummer des Tierschutzvereins SOS Hundehilfe Prignitz lautet: 0152/04 53 60 38.

Von Jens Wegner