Wittenberger Elblandgrundschüler basteln für Innenstadtgeschäfte

Wittenberge

Im Kunstunterricht der Klasse 6a der Elblandgrundschule Wittenberge herrscht am Montag wieder reges Treiben. Auf den Tischen liegen Papierschnipsel, Luftballons, Reste von Eierpappen und andere Bastelmaterialien.

„Unser Gegner ist die Quarantäne. Eigentlich wollten wir schon viel weiter sein”, erklärte Kunstlehrerin Marie Holst die Lage. Insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 5b sind derzeit dabei Vögel zu basteln, die später in Geschäften der Wittenberger Innenstadt ausgestellt werden. Bereits im November vergangenen Jahres haben sie mit den Arbeiten begonnen. Zweimal pro Woche im Kunstunterricht lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf.

Elblandgrundschule will im Stadtbild präsent sein

„Kunstobjekte von Schülerinnen und Schülern des Wittenberger Gymnasiums sind oft sichtbar in der Stadt. Es war mein Wunsch, dass auch wir als Schule sichtbar sind. Also haben wir überlegt, was wir machen können und was zum Thema Elbe passt”, sagte Marie Holst.

Mit viel Elan sind die Kinder am Werk und lassen ihrer Kreativität freien Lauf. Quelle: Jens Wegner

Wasser und Möwen kamen ihnen in der Sinn. Also entschlossen sie sich, Vögel im weitesten Sinne zu basteln. „Anke Hahn vom Wittenberger Interessenring (WIR) war sehr offen für unsere Idee”, freute sich die Kunstlehrerin.

„Wir waren begeistert von dem Projekt”, berichtete Anke Hahn. Sie führte Gespräche mit WIR-Mitgliedern, die Geschäfte in der Innenstadt betreiben. Alle waren angetan und erklärten sich bereit, die Kunstwerke der Kinder bei sich auszustellen.

Viele äußerten Wünsche. Einige legen Wert auf spezielle Farben, die zu ihrem Geschäft passen.

Vögel für die Wittenberger Innenstadt

Andere wünschten sich thematische passende Vögel. So soll beispielsweise ein Vogel für ein Optiker-Geschäft eine Brille aufgesetzt bekommt, der Vogel für eine Apotheke bekommt ein Pflaster aufgeklebt, und der Vogel für ein Floristikgeschäft eine Blume unter den Flügel geklemmt. Die Inhaberin des Modegeschäfts „44 plus – starke Mode für starke Frauen”, wünschte sich einen besonders dicken Vogel.

Zur Stärkung überreichte Anke Hahn den Schülern eine Packung Schaumküsse.

Luisa Enge (l.) und Madina Rahimi gestalten einen Vogel für eine Mode-Boutique. Quelle: Jens Wegner

„Zunächst haben wir Luftballons aufgeblasen. Die wurden mit Pappmaschee und viel Kleister beklebt. Die Mädchen gingen mit ordentlich Schmackes ans Werk und trugen dem Leim mit den Händen auf. Die Jungs erledigten das mit dem Pinsel und kamen erst nicht so recht voran. Manche basteln noch an den Körpern, andere bemalen ihre Vögel schon”, berichtete Marie Holst. Manche hätten dabei ihr Talent entdeckt, trotz anfänglicher Skepsis.

Objekte entstehen im Kunstunterricht

Die Wittenberger Bauzimmerei Mirko Gierz sponserte Holzwürfel als Füße für die Ständer. „Wir wollten eigentlich nur Abfälle haben, haben aber schöne Holzwürfel geliefert bekommen”, freute sich die Kunstlehrerin. Die Kinder der Arbeitsgemeinschaft Holzwurm bohrten Löcher in die Würfel, in denen das Standbein des Vogels fixiert wird. Die fertigen Körper werden später bunt bemalt und mit Accessoires geschmückt. Als Ziel haben sich die Kinder gesetzt, bis zum Frühling 40 Vögel fertig zu haben.

Konstantin Steltner und Theodor Weck beispielsweise basteln an einer Möwe, die für kein bestimmtes Geschäft vorgesehen ist. Luisa Enge und Madina Rahimi gestalten einen Vogel für die Boutique Outfit for Women & Men. Der Vogel bekommt einen Haarreifen angesteckt, eine Kette umgelegt sowie ein T-Shirt und eine Hose angezogen, berichteten beide.

Von Jens Wegner