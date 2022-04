Wittenberger Kinder schmücken den Maibaum ihrer Stadt

Wittenberge

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Auszeit gab es am Freitag wieder ein Maibaumfest vor dem Kultur- und Festspielhaus Wittenberge auf dem Paul-Lincke-Platz. Kinder und Senioren schmückten den großen Maibaum, den Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks anschließend aufstellten. Neben Jungen und Mädchen aus der Wittenberger Montessori-Grundschule, der Albert-Schweitzer-Schule, der Kita Märchenland und anderen Einrichtungen halfen auch Senioren der Awo-Tagesstätte beim Schmücken der Birke.

Friedenstauben und Traumfänger für den Maibaum

Die Kinder hatten im Vorfeld Baumsprüche gebastelt. Mitarbeiter des Kulturhauses steuerten den weiteren Schmuck mit bei. Belohnt wurden die kleinen Baumschmücker mit Gummibärchen. Mit bunten Papierbändern, Friedenstauben und Traumfänger behangen steht der Maibaum nun auf dem Paul-Lincke-Platz.

Die Black-Nose-Piraten begeisterten rund 150 kleine und große Gäste. Quelle: Jens Wegner

Anschließend luden Cindy und Ingsen van Knudsen aus Neuruppin – passend zu ihrem Künstlernamen „Black Nose“ als Piraten mit schwarzen Nasen verkleidet – die rund 150 kleinen und großen Gäste zum musikalischen Kinderprogramm in den großen Saal des Kulturhauses ein. „Ho, ho, ho, wo ist meine Mannschaft?”, rief der Piratenkapitän Willi. „Die hast du doch in den Urlaub geschickt. Die sind alle auf Mallorca”, sagte Piraten-Susi. „Piraten, Piraten auf allen sieben Meeren”, sagen sie und die Kinder klatschten begeistert mit.

Unterhaltungsprogramm mit Künstlern aus Neuruppin

„Ich glaube, ich habe ganz schön Seegang”, meinte der Piraten-Kapitän, nachdem er über die Bühne getanzt war. „Ich glaube, das liegt am Rum”, mutmaßte Susi. „Wenn unsere Mannschaft im Urlaub ist, können wir gar nicht in See stechen. Seid ihr unsere neue Mannschaft?”, fragte er die Kinder, die mit einem begeisterten Ja antworteten. Die Jungen und Mädchen lernten, dass man auf die Frage des Kapitäns nicht mit „Ja” sondern „Ei, ei, Käpt’n” antwortet. Zum Sound des Films „Piraten der Karibik” setzten sie gemeinsam die Segel.

Der Maibaum schmückt nun wieder den Paul-Lincke-Platz. Quelle: Jens Wegner

„Wir brauchen Wind. Bitte alle mal pupsen!”, forderte Piraten-Kapitän Willi die belustigten Kinder auf. „Piraten, Piraten, wir schmeißen mit Tomatensamen”, sangen sie wieder. „Wisst ihr eigentlich, was echte Piraten auf einem echten Schiff auf einem echten Meer so machen”, fragten er die Kinder. Die Antwort lautete: Sie trinken Rum, sie sitzen rum und sie gammeln rum.

Auf ihrer Seereise fanden sie schließlich einen großen Schatz, der bewacht wurde vom Klappermann. Da sie ihn aber nicht alleine bezwingen konnten, kamen drei Kinder auf die Bühne, die ihnen halfen, den Klappermann wieder einzusperren. Die Kinder bestanden alle Mutproben und amüsierten sich prächtig.

Von Jens Wegner