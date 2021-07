„Wittenberger Mediensommer” endet mit Zaubershow

Wittenberge

Am Freitag endete der „Wittenberger Mediensommer” in der Wittenberger Stadtbibliothek „Martin Andersen Nexö” mit einer letzten Veranstaltung. Rund 15 Kinder genossen die Show mit dem Potsdamer Zauberer Felix Wohlfarth.

Schon als sich Felix Wohlfarth den Kindern als Zauberer vorstellte, hörte man ein staunendes Raunen von den Kleinen. Zuerst zeigte er den Kindern eine Hand voll Zeitungsschnipsel, von denen er einzelne Zeilen zitierte. Und ganz plötzlich, wie von Geisterhand, zauberte er daraus wieder eine heile Doppelseite zusammen. Die Kinder staunten nicht schlecht.

Das Spiel mit dem Zauberwürfel

Als nächstes zog er einen Zauberwürfel, der in den 1980er Jahren als „Rubiks Cube” bekannt wurde, heraus. Ein Kind durfte die Seiten des Würfels so oft drehen und die Farben durcheinander bringen, wie es wollte. Dann kündigte der Zauberer spektakulär an: „Der Weltrekord, den Würfel wieder in Ordnung zu bringen liegt bei nur vier Sekunden. Ich kann den Würfel sogar wieder in Ordnung bringen, ohne hinzusehen.” Er steckt ihn in eine Tüte, raschelte mit einer Hand darin und zog nach kurzer Zeit einen Würfel heraus, bei dem alle Farben geordnet waren.

Felix Wohlfarth begeisterte die Kinder mit seiner Zaubershow. Quelle: Jens Wegner

Die Kinder staunten zunächst nicht schlecht durchschauten dann aber schnell seinen Trick. „Hast du einen zweiten Würfel in der Tüte?”, frag ein Kind. Nach kurzen Zögern musste er es zugeben. Die Kinder amüsierten sich prächtig. Am Ende gab es für alle Kinder eine Teilnahmeurkunde sowie kleine Preise und Geschenke.

Der „Wittenberger Mediensommer” bot Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren vom 25. Juni bis zum 30. Juli allerlei Ferienerlebnisse in der Bibliothek. Rund 20 Kinder meldeten sich dafür an. Etwa 15 Kinder kamen regelmäßig zu den Veranstaltungen mit einem Elternteil. Unter dem Motto „Abenteuer beginnen im Kopf” gab es viele kreative Mitmach-Angebote.

Am Ende gab es für jedes Kind eine Teilnahmeurkunde sowie kleine Geschenke. Quelle: Jens Wegner

Dafür schafften die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek eine Vielzahl neuer Medien an. Mit ihrem Clubausweis und ihrer Bibliothekskarte konnten die Kinder aus über 150 verschiedenen Medien wie Playstationspiele, Bücher, Tonies, Filme oder Spiele wählen. Wer sich kreativ betätigen wollte, konnte ein Bild malen, etwas basteln, eine Fotocollage erstellen oder ein eigenes Spiel kreieren. Außerdem gab es jeden Mittwoch verschiedene Veranstaltungen wie eine Superhelden-Olympiade oder eine Detektivschnitzeljagd.

Der „Wittenberger Mediensommer” wurde unterstützt von den Stadtwerke Wittenberge und der Volks-und Raiffeisenbank Prignitz.

Von Jens Wegner