Wittenberger Messerwerfer kommt davon

Perleberg

Eine Frau aus Wittenberge wurde Opfer häuslicher Gewalt und erstattete Anzeige gegen den mehrfach vorbestraften André A. (Name geändert). Als er für sein Handeln vor dem Perleberger Gericht zur Verantwortung gezogen werden sollte, erschien der Beschuldigte nicht einmal. Genauso wenig wie das Opfer.

Einen Tag vor dem anberaumten Termin traf ein Brief der mutmaßlichen Geschädigten über eine außergerichtliche Einigung ein – und das immerhin knapp anderthalb Jahre nach der Tat. In dem Brief verpflichtete sich André A. 250 Euro an seine ehemalige Freundin zu zahlen – Schmerzensgeld für den Ausraster des 36 Jahre alten Mannes aus Wittenberge, der am 13. Dezember 2019 die Kontrolle über sich selbst verlor.

Alles begann mit einem Beziehungsstreit, bei dem er seine Partnerin an den Haaren zog. Die weit gefährlicher endende Eskalation fand Stunden später statt. Nach einem Weihnachtsmarktbesuch rastete der Mann erneut aus.

Mit dem Küchenmesser gegen eine Frau

Offenbar dauerte ihm der Einkaufsbummel mit seiner Freundin schlicht zu lange. Wieder in den eigenen vier Wänden griff er sich daher ein Küchenmesser und warf es in Richtung seiner Freundin.

Das Messer verletzte die Frau laut Polizeiberichten nun leicht. Sie kam mit einem Hämatom am Oberschenkel davon und hatte Glück, dass das Messer keine Stich- oder Schnittwunde verursachte.

Als die Eltern der Geschädigten an jenem Abend nach dem Rechten sahen, soll ihr der Freund ihrer Tochter gedroht haben, sie mit dem Messer abzustechen. Passiert ist letzten Endes nicht viel. Zum Glück – auch für den Angeklagten.

Trotz zehn Vorstrafen: Verfahren eingestellt

Denn mit der außergerichtlichen Einigung blieb dem Gericht kaum mehr Spielraum für eine Bestrafung. Die von der Neuruppiner Staatsanwaltschaft vorgesehenen neun Monate Freiheitsstrafe angesichts der bereits zehn Vorstrafen konnten als strafrechtliche Lehre für den Ausraster nicht durchgesetzt werden.

Eine Geldauflage lehnte der Richter Karsten Sprigode mit Verweis auf die außergerichtliche Einigung ab. Das Verfahren wurde eingestellt.

Von Susann Salzmann