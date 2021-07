Wittenberger Rentner rächte sich mit Reizgas

Perleberg

Herbert M. (Name geändert) musste mit seinen 78 Jahren das zweite Mal in seinem Leben vor dem Perleberger Amtsgericht Platz nehmen. Dort saß der Mann aus Wittenberge als Beschuldigter auf der Anklagebank, weil er sich am 10. September 2020 nicht unter Kontrolle hatte und seine Nachbarin mit Reizgas verletzte.

Das Spray, das in Not(wehr)situationen zum Einsatz kommt, verwendetete der Senior aber nicht, um sich zu wehren, sondern weil er böse auf seine junge Nachbarin war. So kam es, wie es kommen musste: Nach einer Anzeige erhob die Neuruppiner Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zur Verhandlung vor dem Perleberger Amtsgericht kamen mehrfach entschuldigende Worte für das, was er seiner Nachbarin angetan hatte. Doch die hörte das nicht. Nur die Prozessbeteiligten vernahmen die mehrfachen Entschuldigungen, aber auch das vehemente Beharren des Seniors darauf, dass die Nachbarin es doch wegen ihrer dreisten Art ein wenig verdient gehabt hätte.

Junge Frau zeigt Rentner den Stinkefinger

Immerhin habe sie ihn beleidigt und hätte ihm sogar den Mittelfinger als gezeigt. „Ich habe ihr das Reizgas aber nicht ins Gesicht gesprüht“, widersprach Herbert M. der Anklage. Er hätte schließlich „lediglich“ in Richtung der Flurtreppe gesprüht – genau in die Richtung also, in der die Nachbarin stand und sich just in dem Moment zum Angeklagten wandte. Die Reizgas-Wolke habe dann für Augenreizungen und Luftnot bei der Frau geführt, hieß es weiter aus der polizeilichen Zeugenvernehmung.

Streit, Ärger und Steuergeld – alles wegen einer Banalität: Der Streit zwischen beiden Nachbarn begann nämlich, als die Geschädigte die Eingangstür zum Mehrfamilienhaus in Wittenberge offen stehen ließ statt abzuschließen. Für die Nachbarin eine Sache der Bequemlichkeit, um Putzsachen schneller zwischen Auto und ihrer Wohnung hin- und herzutransportieren.

Als Herbert M. schließlich am hellen Tag um etwa 18 Uhr bereits die Hauseingangstür abschloss, sodass die Bewohnerin zunächst nicht ins Haus kam, war eine heftige Auseinandersetzung programmiert. Als die Nachbarin schließlich mit unangemessenen Gesten ihre Meinung über das zeitige Türabschließen zum Ausdruck brachte, kochte es bei dem Wittenberger über.

Gefährliche Körperverletzung

Der Neuruppiner Staatsanwalt wollte Herbert M. für seine Überreaktion eine juristische Lektion erteilen. Die Staatsanwaltschaft sprach von vorsätzlicher, gefährlicher Körperverletzung und einem „Einsichtsdefizit“ bei dem Rentner. Deshalb sollte der Angeklagte für die Tat im Affekt eine sechsmonatige Freiheitsstrafe kassieren, die zu einer dreijährigen Bewährung ausgesetzt werden sollte.

Die juristisch mildere, aber im Alltag umso einschneidendere Strafe verhängte schließlich der Vorsitzende Richter Karsten Sprigode: Herbert M. muss insgesamt 2250 Euro Geldstrafe zahlen. „Das war das Niedrigste, was geht“, so der Richter – auch weil der Rentner nach einem Diebstahl geringwertiger Waren im März 2017 keine weiße Weste mehr hat.

Für Herbert M. bedeutet die happige Strafe knapp drei Monatsrenten. Das Reizgas darf der Wittenberger übrigens behalten. Als absolutes Abwehrmittel in Notsituationen, verwies der Richter. Karsten Spigode war zum Ende der Verhandlung davon überzeugt, dass Herbert M. von nun an seinen Umgang mit seinem Reizgases und wann er dies einsetzt überdenkt und reflektiert.

Von Susann Salzmann