Wittenberge

Unter Drogen fuhr ein BMW-Fahrer in der Dienstagnacht in Wittenberge in eine Polizeikontrolle. Der 38 Jahre alte Mann hatte sich berauscht mit Cannabis und Amphetaminen ans Steuer gesetzt, wie ein Drogenschnelltest ergab.

Drogen, Messer und Gewehre im Auto

Im Auto fanden die Polizisten mehrere kleine Tüten mit weißem Pulver und Cannabis, außerdem zwei Luftdruckgewehre sowie ein Klappmesser (Klinge länger als 12 Zentimeter). Die Beamten stellten alles sicher und zeigten den Mann an.

Von MAZ-online