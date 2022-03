Wittenberger tritt freiwillig Ersatzfreiheitsstrafe an

Wittenberge

Ein 38-Jähriger hat sich am Montag der Polizei in Wittenberge gestellt. Gegen den Mann lagen drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Neuruppin vor, unter anderem wegen Beleidigung und Betruges.

Da er die geforderte Geldstrafe von 2635 Euro nicht zahlen kann, will er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 161 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt antreten. Beamte nahmen den Wittenberger an seiner Wohnanschrift fest und brachten ihn in eine JVA.

Von MAZonline