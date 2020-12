Wittenberge

Ein ungewöhnliches Jahr neigt sich dem Ende entgegen: Die MAZ hat die Bürgermeister der größten Prignitzer Städte gefragt, wie sie das Corona-Jahr erlebt haben und was für 2021 ansteht. Bernd Atzenroth sprach darüber mit Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann.

MAZ: Gibt es irgendetwas in diesem Corona-Jahr, das Sie in der Rückschau anders gemacht hätten?

Oliver Hermann: Es ist immer einfach, im Nachgang alles besser machen zu wollen. Wir haben eigentlich immer versucht, mit dem aktuellen Wissensstand und den Kenntnissen angemessen und möglichst verantwortungsvoll umzugehen. Der Umgang mit der Pandemie ist über die Monate natürlich professioneller geworden. Im Frühjahr haben auch wir uns in Unkenntnis vieler Dinge sehr schnell für einen sehr harten Lockdown ausgesprochen, im November war uns der weichere mit Blick auf die Gastronomie noch zu hart. Und jetzt? Viele sagen, ein harter Lockdown im November wäre richtig gewesen. Aber war er wirklich auch durchsetzbar? Wir haben alle die Enttäuschung, das Unverständnis und auch die Proteste gesehen, auch in unserer Region. Deshalb sollte man jetzt nicht schon wieder alles besser wissen, sondern nach vorn schauen und umso konsequenter sein, und zwar jeder von uns.

„Da war noch das Solidaritätsgefühl“

Welches einzelne Ereignis hat Sie im Jahr 2020 in Ihrer Kommune am meisten bewegt?

Am meisten bewegt hat mich die Masken-Nähaktion in Wittenberge, und zwar insofern, weil ich die dabei gezeigte Solidarität jetzt manchmal vermisse. Damals war klar: Wir müssen zusammenhalten und die Aktion war ein Ausdruck davon. Da war noch das Solidaritätsgefühl – man nähte, um anderen zu helfen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass uns das nicht verloren geht. Es liegt vielleicht auch an der Art der Gefahr: Hochwasser ist als solches sehr sichtbar, eine Pandemie nicht. Und dann kommt nach einigen Monaten die Ermüdung hinzu. Und das, was man machen kann, ist im Grunde passiv: am besten nichts machen, niemanden treffen, keine Kontakte haben, keinen Sport treiben, keine Kultur erleben. Da fehlt für viele nicht nur die berufliche, sondern auch die ehrenamtliche Perspektive, auf die wir sonst so stolz sind. Umso mehr muss man allen denen danken, die sich bei der Bewältigung der Situation besonders einbringen, vor allem den Ärzten und Pflegekräften in unseren Krankenhäusern, Pflegeheimen, Pflege- und Rettungsdiensten sowie den vielen ehrenamtlichen Kräften, z.B. im DRK. Besonders freut mich, dass der aktuelle Aufruf des Kreiskrankenhauses nach freiwilligen Helfern offenbar ein größeres Echo gefunden hat.

Neuer Blick auf die digitalen Möglichkeiten

Hat sich in diesem Jahr Ihr persönlicher Blick auf die Dinge geändert, und wenn ja, wie?

Insgesamt haben wir erlebt, dass bestimmte Trends, die es sowieso schon gab, zum Durchbruch gekommen sind. Bei anderen Dingen ist der Handlungsdruck immens gestiegen, etwa was die Veränderung in den Innenstädten angeht und beim Einsatz von digitalen Medien. Die Krise hat den Blick auf die digitalen Möglichkeiten noch einmal deutlich verändert. Digital-Konferenzen sind fast schon Routine – siehe dieses Interview. Man sieht, welche Chancen darin liegen. Wir sparen Arbeitszeit und auch viel Fahrerei. Das sind alles Dinge, die wir natürlich schon längst alle hätten machen können, aber nicht gemacht haben – bei uns in der Stadt sieht man das zum Beispiel an unserem Facebook-Auftritt, der sehr gut angenommen wird. Der beschleunigte Wandel birgt natürlich Risiken, aber auch Chancen. Natürlich ist der Online-Handel eine Gefahr für die Innenstädte, aber er ist auch eine große Chance für den ländlichen Raum. Denn auf einmal kann ich auch hier alles bestellen, was ich früher nur in den großen Städten erhalten habe. Auf der anderen Seite ist es für die Händler in den Innenstädten schwer, mit diesem Angebot mitzuhalten. Hier müssen wir als Stadt gemeinsam mit dem Interessenring WIR die richtigen Impulse setzen.

Gewerbesteuer-Einnahmen haben sich in fünf Jahren verdoppelt

Wie groß wird nach dem Corona-Jahr der finanzielle Spielraum für die Kommune sein?

Der Finanzspielraum ist aktuell sehr unterschiedlich innerhalb des Landes. Wir sind da zur Zeit noch weniger stark betroffen – in Sachen Gewerbesteuer haben wir sogar unser bestes Jahr - auch wenn es ohne Corona noch besser gewesen wäre. Und natürlich gab es höhere Kosten und Ausfälle in anderen Steuerarten. Die Entwicklung der Gewerbesteuer hat darüber hinaus mit der Lage im Jahr 2019 zu tun und damit, wie die Unternehmen ihre Situation einschätzen. 2015 hatten wir noch 2,1 Millionen Euro an Gewerbesteuer-Einnahmen. Bis 2020 ging es rauf auf jetzt 4,7 Millionen Euro. Das hat sich also in fünf Jahren mehr als verdoppelt. Die hohe Summe freut uns natürlich. Ein bisschen Erstaunen ist auch dabei: Wir hatten 3,5 Millionen Euro eingeplant. Es hat aber auch etwas mit der Struktur zu tun: Unsere Gewerbesteuerzahler waren von der Corona-Krise bislang nicht so stark betroffen. Größere Probleme erwarten wir allerdings im kommenden Jahr. Auch der gegenwärtige Lockdown wird sich auf die wirtschaftliche Lage auswirken. Es war daher immens wichtig, dass bereits im Frühjahr durch das Land mit dem Kommunalen Rettungsschirm Brandenburg klare Signale gesetzt wurden. Dadurch konnten Haushaltssperren vermieden und die Investitionskraft der Kommunen erhalten werden. Und für Stadtentwicklung sowie die lokale Wirtschaft sind diese Investitionen wichtig.

Die A14 wird bis 2025 eine Großbaustelle sein

Was sind die wichtigsten investiven Vorhaben 2021?

Wir werden Einiges zu Ende führen, den Zetkin-Park, die Elbstraße. Die Deicharbeiten werden uns noch beschäftigen. Die Sanierung des Friedensteichs samt Außenanlagen steht an. Das Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum wird Anfang nächsten Jahres zu Ende gebracht. Die Arbeiten am denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude sind weiterhin in Planung, gebaut wird wohl eher 2022/2023. Des weiteren die Erneuerung der Ernst-Thälmann-Straße, die Erweiterung des Stadions sowie der Neubau unserer Kita „Märchenland“ und die Erweiterung des Horts in der Elblandgrundschule. Die Sanierung der Häuser Goethestraße 1 bis 4 durch die WGW läuft schon auf Hochtouren. Eine ganz wichtige Maßnahme ist der Bau des Einkaufsmarkts an der nördlichen Bahnstraße durch einen privaten Investor. Die A14 wird bis 2025 eine Großbaustelle sein.

„Es ist wichtig, die Einzelhändler wettbewerbsfähig zu halten“

Gibt es im kommenden Jahr im Kreis besondere Maßnahmen zur Förderung von Handel und Gewerbe?

Das Thema ist häufig verflochten mit der Innenstadt. Es gab zuletzt doch einige Eröffnungen, vor allem Dienstleister wie Friseure, Massage oder Tattoo-Studios, aber auch Einzelhandel und Gastronomie. Es geht dabei stark in die Richtung von Läden, die nicht online ersetzt werden können. Das ist ein Trend, den wir unterstützen wollen. Es ist wichtig, die Einzelhändler wettbewerbsfähig zu halten. Besonders froh bin ich, dass das Adecco-Call-Center mit 150 Mitarbeitern durch SNT-Regiocom weitergeführt wird. Auch solche Einrichtungen brauchen wir für ein belebtes Zentrum. In der Innenstadt stehen darüber hinaus auch Umgestaltungen an. Wir wollen Impulse setzen, etwa mit dem neuen Einkaufsmarkt oder dadurch, dass wir eine „Neue Mitte“ für die Stadt schaffen mit Bürgerservice, Touristinfo und Gastronomie. Wir merken auch: Regionalität und regionale Produkte sind insgesamt eine große Chance, nicht zuletzt für die Wochenmärkte.

In Schulen wird viel digitale Infrastruktur aufgebaut

Welchen Einfluss hat das Corona-Jahr auf die künftige Verwaltungsorganisation? Unternehmen Sie weitere Schritte zur Digitalisierung der Schulen?

Die Digitalisierung hat eine deutliche Beschleunigung erfahren. Land und Bund haben Förderprogramme aufgelegt. Da wollen wir auch eine Menge voranbringen. Es wird viel Infrastruktur aufgebaut, insbesondere in den Schulen. Wir müssen allerdings dafür sorgen, dass das alles dauerhaft und nachhaltig betrieben wird. Das geht nur im Zusammenspiel mit dem Land. Der Zweckverband „Digitale Kommunen Brandenburg“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine konstruktive interkommunale Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landes aussehen kann. Hier organisieren sich die Städte und Gemeinden selbst, um die anstehenden Aufgaben in Kooperation zu lösen. Auch angesichts der Engpässe bei IT-Fachkräften ist ein solches Vorgehen alternativlos. Das Ganze hat schon Vorbildcharakter, und wir sind zuversichtlich, dass sich dies schon bald in konkreten Angeboten für die Bürgerinnen und Bürger auswirken wird.

Von Bernd Atzenroth