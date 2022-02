Wittenberges Stadtgeschichte auf acht Etagen

Wittenberge

Zentral gelegen zwischen der Innenstadt und der Elbe befindet sich das Stadtmuseum „Alte Burg” in Wittenberge im ältesten Wohnhaus der Stadt.

Das Stadtmuseum „Alte Burg” in Wittenberge befindet sich im ältesten Wohnhaus der Stadt. Quelle: Jens Wegner

Zum Museum gehören außerdem das Steintor und der Uhrenturm im Veritas-Gewerbepark. Der Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb – ein Eigenbetrieb der Stadt Wittenberge – bewirtschaftet die musealen Stätten.

„Das Steintor ist das älteste Gebäude der Stadt. Es wurde im 13. Jahrhundert errichtet und nach einem großen Stadtbrand Mitte des 15. Jahrhunderts neu aufgebaut”, berichtet der Museumsleiter Marcel Steller.

Vor 1925 das Gefängnis von Wittenberge

1925 übernahm der Verein für Heimatschutz das markante Torhaus. Davor diente es als Polizeistation und als Gefängnis. Deshalb waren die Torbögen bis dahin zugemauert.

Das Steintor in Wittenberge gehört zum Museum. Quelle: Jens Wegner

Diese Mauern durchbrach man und öffnete schließlich im Jahr 1928 das Heimat-Museum im Steintor.

„Nach 1945 gab es große Verluste. Die Inventar-Bücher waren weg”, bedauerte der Museumsleiter die Folgen des Zweiten Weltkriegs für die Sammlung. So wusste man nach dem Krieg nicht viel über die einstigen Ausstellungsstücke des Museums.

Am 1. Januar 1953 öffnete das Museum nach dem Wiederaufbau mit einen hauptamtlichen Leiter. 1969 beschloss die damalige Stadtverordnetenversammlung in ihrem Wirtschaftsplan 37 000 Mark in die Errichtung eines Industriemuseums zu investieren.

Am 6. Oktober 1971 wurde es dann als „Arbeiter- und Industriemuseum” in der Alten Burg mit Rezi Gülzow als Leiterin öffnet.

„Das war ein Tag vor dem 22. Tag der Republik. Das war natürlich kein Zufall sondern politisch gewollt”, erinnert sich der heutige Museumsleiter Marcel Steller.

Informationen über die Stadtbrände, den Nachtwächter, das Gaunertum

Ab 1973 wurde der Steintorturm wieder zum Museum für Sonderausstellungen. Heute finden Besucher darin geschichtliche Informationen über die Stadtbrände, den Nachtwächter, das Gaunertum, zur Stadtgeschichte und Reste der damaligen Ausstellung nach 1925.

Geöffnet wird das Steintor nach vorheriger Absprache und zu geführten Touren durch die Stadt.

Der Uhrenturm in Wittenberge. Quelle: Jens Wegner

Der Uhrenturm wird saisonal von Ostern bis Oktober geöffnet. „Er ist nicht nur eine wichtige Landmarke sondern auch ein touristischer Anziehungspunkt”, sagt Marcel Steller.

Über acht Etagen verteilt befindet sich in ihm eine Dauerausstellung zum Bau des Singer-Nähmaschinenwerks sowie über die Arbeit im Singer- und später im Veritas-Werk bis zu dessen Ende im Jahr 1991. Unter den Exponaten sind rund 40 Nähmaschinen.

Das Haupthaus des Museums in der Putlitzstraße 2 diente früher als Herrensitz. Zerstört im Dreißigjährigen Krieg wurde es 1669 als „Weißes Schloss” der Edlen Herren Gans zu Putlitz erbaut. Bis in das 19. Jahrhundert hinein war es ein klassischer Gutshof, später dann Gärtnerei, Töchterschule und Wohnhaus.

Arbeiter- und Industriemuseum in Wittenberge

1971 wurde in dem Gebäude das Arbeiter- und Industriemuseum eingerichtet. Am 4. Februar 1990 folgte die Umbenennung in Stadtmuseum Alte Burg Wittenberge.

. Quelle: Jens Wegner

Nach einer umfangreichen Sanierung ab 1996 empfängt das Stadtmuseum seine Besucher heute zu interessanten Dauer- und Sonderausstellungen sowie zu zahlreichen Veranstaltungen.

Museum in Wittenberge ist barrierefrei

„Wir sind barrierefrei ausgestattet. Pro Jahr gibt es bei uns etwa drei Sonderausstellungen, die eng mit der Geschichte der Stadt verknüpft sind, wo aber auch experimentiert werden kann. Hier darf man auch Kritik üben”, sagt Marcel Steller.

Das Museum sei für ihn auch ein Ort für den Widerspruch. Pro Jahr gebe es etwa zwei Schülerausstellungen. „Jugendliche haben oft einen anderen Blick auf die Zukunft. Oft wird heute übereinander geredet anstatt miteinander. Das möchte ich aufbrechen”, betont der Museumsleiter.

. Quelle: Jens Wegner

In der Dauerausstellung in mehreren Räumen gibt es einen Abriss zur Stadtgeschichte aus verschiedenen Zeiten. Ein Raum zeigt eine Wohnstube, wie sie etwa um 1900 eingerichtet war. „Die Nähmaschine war hier eine wichtige Neuerung für die, die es sich leisten konnten”, erläutert Marcel Steller.

Wer es sich leisten konnte besaß um 1900 eine Haushaltsnähmaschine. Quelle: Jens Wegner

Eine alte Schulstube aus der Zeit der Weimarer Republik wird heute für Museumspädagogik genutzt. In einer Küche aus den 1930 Jahren geht das Museum auf die NS-Zeit ein.

Errungenschaften des Sozialismus

Materielle Errungenschaften des jungen Sozialismus zeigen Exponate in einem Wohnzimmer der 1950er und 1960er Jahre. Ein typisches Wohnzimmer zwischen 1970 und 1989 zeigt, wie sich der Sozialismus dann entwickelt hat.

Ein Schulunterrichtsraum aus der Zeit der Weimarer Republik. Quelle: Jens Wegner

Neben einer großen Nähmaschinen-Schauwand zeigt das Museum die Nähmaschine aus Sicht des Produktionsbetriebs. „Das Nähmaschinenwerk war neben der Produktionsstätte auch ein Ort der Sozialversorgung”, erläutert der Museumsleiter.

. Quelle: Jens Wegner

Zu den besonderen Einzelstücken zählt beispielsweise das Polyphon, ein mechanisches Gerät um Musik wiederzugeben. Polyphone waren die Vorläufer der späteren Musikboxen der 1950er Jahre.

Im Museum aufgebaut ist das „Café Central” aus der Bahnstraße. „Es war der Inbegriff für das wirtschaftliche Aufstreben der Stadt”, erläutert Marcel Steller.

Im Café „Vis-a-Vis” gibt es für die Besucher Snacks, Getränke und eine kleine Auswahl an Büchern zum Stöbern. Im Museumsladen finden Besucher Literatur, Andenken und Getränke für den Weg. Seit kurzem gibt es dort auch freies WLAN. „Das ist wichtig, um Inhalte in Zukunft auch digital vermitteln zu können. Auch Ausstellungen wollen wir digital verknüpfen”, blickt Marcel Steller in die nahe Zukunft.

Das „Café Central” war der Inbegriff für das wirtschaftliche Aufstreben der Stadt. Quelle: Jens Wegner

Ein Museum ist für Marcel Steller auch ein Ort der Forschung. „Nur rund 3 Prozent des Sammlungsbestands sind in der Ausstellung zu sehen.” Zum Museumsbestand gehört beispielsweise eine Sammlung von Erinnerungsblättern mit Zeitungsausschnitten aus dem Ersten Weltkrieg von 1916. „In vielleicht zehn Jahren werden die Seiten wegen des säurehaltigen Papiers zerfallen sein”, bedauert Marcel Steller. Deswegen wurde jetzt damit begonnen, alles zu digitalisieren.

. Quelle: Jens Wegner

Ein geschichtlich besonders kostbares Teil ist der „Atlas Coelestis” aus dem Jahr 1742 – ein astronomischer Atlas über Sternenkonstellationen.

Der historische Sternenatlas. Quelle: Jens Wegner

Stolz ist er auch auf die Sammlung von Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg „Codex diplomaticus Brandenburgensis”. „Das hat nicht jedes Museum”, freut sich der Leiter.

Der „Atlas Coelestis” und der „Codex diplomaticus Brandenburgensis” gehören zu den wertvollen Stücken im Sammlungsbestand. Quelle: Jens Wegner

Zu den Angeboten des Museums nebst Steintor und Uhrenturm zählen Führungen mit dem Fährmann Hildebrand und dem Nachtwächter, Filmvorführung zur Stadtgeschichte und zum Nähmaschinenwerk und auf Wunsch auch zu privaten Ereignissen.

Hin und wieder gibt es ein gemütliches Beisammensein im Torwächterhaus neben dem Steintor und museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene.

Das Stadtmuseum „Alte Burg” in Wittenberge befindet sich in der Putlitzstraße 2 , Telefon: 03877/40 52 66, E-Mail: stadtmuseum@kfh-wbge.de. Geöffnet ist es montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr. Dienstags und sonnabends bleibt das Museum geschlossen. Zusätzliche Öffnungszeiten gibt es nach Vereinbarung und bei Veranstaltungen. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Eine Kombi-Karte für alle drei Museumsstandorte gibt es für 5 Euro.

Von Jens Wegner