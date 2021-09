Workshop: So tanzt man in Wittenberge

Wittenberge

13 junge Menschen – elf Frauen und zwei Männer – verteilten sich am Sonntag Nachmittag auf dem Paul-Lincke-Platz vor dem Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Sie setzten sich, legten sich hin oder blieben an einer Stelle stehen.

Dazu erklang mystisch anmutende Musik, mal wabernd, mal rhythmisch. Den Eingangsbereich zum Kulturhaus machten sie zu ihrer Bühne. Sie änderten ihre Standorte, umarmten Bäume, ordneten sich, liefen scheinbar durcheinander. Manchmal wirkte es wie ein symbolischer Kampf.

Nach und nach blieben vorbeigehende Leute stehen und schauten zu. Die Tänzerinnen und Tänzer wiegten sich wie Äste von Bäumen im Wind, animierten die Zuschauer im Takt mit zu klatschen, umarmten sich, lösten sich wieder, sprangen die Treppe hinauf und herunter. Nach einer halben Stunde: Beifall. Sichtlich gelöst freuten sich die Akteure über ihre gelungene Performance und den honorierenden Applaus.

Tanzperformance mit der Choreografin Suse Tietjen

Die öffentliche Aufführung der Tanzperformance zeigte das Ergebnis des Tanzworkshops „Stadt Tanzt!”. Der Wittenberger Verein Stadtsalon Safari lud Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 24 Jahren vom 3. bis 5. September zu diesem für sie kostenlosen Tanzworkshop im Stadtraum von Wittenberge ein.

Das Hamburger Tanzkollektiv „The Current Dance Collective” und die Choreografin Suse Tietjen erarbeiteten eine Tanzperformance mit den sechs Teilnehmerinnen aus der Region.

Themen der Stadt Wittenberge ertanzt

„Die Idee war es, Jugendlichen aus der Region die Chance zu geben, mit professionellen Tänzern zusammenzuarbeiten. Wir kommen aus Hamburg und Berlin, einige von uns aus Indien, Norwegen und Italien”, sagte Suse Tietjen. Die Performer sollten in ihrem Tanz ausdrücken, welche Themen die Stadt Wittenberge beschäftigt. Etwa wie Leerstand und Wegzug aber auch Distanz und Nähe.

„Die Jugendlichen waren sehr offen”, freute sie sich. „Der Tanz war reine Improvisation. Wir haben vorher Spielregeln als ein Gerüst dazu entwickelt, sodass das ohne Absprachen stattfinden kann”, erklärte sie. Zuvor wurden den Teilnehmerinnen Grundlagen des Tanzes beigebracht. „Beim Tanzen möchte man sich immer weiter bewegen. Sie haben gelernt, was ein guter Moment ist, den man dann lange aushalten kann”, brachte sie als Beispiel.

Sie habe sich von der Art des Tanzens angeregt gefühlt, sagte eine der Teilnehmerinnen, die 13-jährige Jette Warning aus Mödlich. „Ich tanze, seit ich drei Jahre alt bin”, sagte Nele Thätner aus Perleberg. Für sie sei Tanz eine Form, sich auszudrücken.

Bei den Kids kam der Workshop gut an

So bot ihr der Workshop eine tolle Chance, mitzumachen. „Sehr cool” fand auch Klara Storch aus Breese den Tanzworkshop. „Das ist mal was anderes. Was Tanz anbetrifft wird hier in der Gegend nicht sehr viel angeboten”, meinte sie. Hirn ausschalten und machen, was der Körper sagt. Das ist es, was Tanz für sie ausmache.

Der Verein Stadtsalon Safari, der sich in Wittenberge stark für Bürgerbeteiligung und kulturelle Stadtentwicklung einsetzt, wollte mit dem Projekt „Stadt Tanzt!” Jugendliche und junge Erwachsene in die Stadtgestaltung einbeziehen und für ihre Stadt interessieren. Initiiert wurde die Aktion von der Kooperative Elblandwerker und dem Vereinsmitglied Mirco Fiß.

