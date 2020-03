Workshop in Wittenberge: Rassismus in der Klimakrise

Wittenberge

Rassismus in der Klimakrise war das Thema des Workshops am Freitag im Stadtsalon Safari am Bismarck-Platz in Wittenberge. Veranstalteter waren die Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg in Kooperation mit der Servicestelle Klima und Migration beim Verein Estaruppin.

Imeh Ituen und Sabrina Tschiche leiteten den Workshop. Imeh Ituen hat Sozialwissenschaften und Umweltmanagement in Berlin sowie Indigenous Australian Studies in Perth, Australien studiert. Derzeit beschäftigt Sie sich mit der Präsenz von kolonialen Kontinuitäten in der Umwelt- und Klimakrise.

Sabrina Tschiche arbeitet zu Fragen von Gewaltfreiheit und gutem Zusammenleben, zunächst in entwicklungspolitischen Partnerschaftsprojekten und seit 2016 verstärkt im Kontext menschen- und umweltrechtlicher Bewegungen.

Klimakrise ist Grund für Migration

„Die Klimakrise ist auch ein Grund, warum viele Menschen migrieren. Man kann mit Rassismus oder Solidarität reagieren. Wobei die Solidarität natürlich die bessere Reaktion ist”, sagte Stefan Fulz, Projektleiter bei Estaruppin einleitend. Rassismus und die Klimakrise wolle man in diesem Workshop nicht in Frage stellen, betonte er.

Rassismus erlebt

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der 15 Mitwirkenden stellte sich heraus, dass einige von ihnen Rassismus und Diskriminierung am eigenen Leib zu spüren bekommen haben, unter ihnen die Mutter einer farbigen Tochter, die Mutter eines behinderten Kindes und Imeh Ituen selbst als farbige Frau.

Sabrina Tschiche (stehend) erläuterte wichtige menschenrechtsgeschichtliche Ereignisse. Quelle: Jens Wegner

Auf dem Fußboden lagen Karten mit Ereignissen aus der Geschichte des Menschenrechts, mit Begriffen wie Hellenismus, Haitianische Revolution oder UN-Sozialpakt, die die Teilnehmer an einem Zeitstrahl auf einer Tafel anordneten.

Fortschritte und Rückschritte

Links standen die Fortschritte, rechts die Rückschritte wie beispielsweise die Aufhebung der demokratischen Grundrechte der Weimarer Republik im Jahr 1933 durch die Nazis. „Der weiße Mann allein stand an der Spitze, Frauen und Nicht-Weiße waren lange ausgegliedert aus den Menschenrechten”, erläuterte Sabrina Tschiche.

Im Hellenismus liege der Ausgangspunkt der Menschenrechte. „Die Geschichte der Menschenrechte ist geprägt von Kampf und Widerstand. Es ist bis heute ein langer Kampf. Der Kampf um Menschenrechte ist keine lineare Bewegung. Es gab auch Rückschläge. Das Aufheben vom Menschenrechten schadet immer der ganzen Menschheit”, lautete ihr Fazit.

Die Industrialisierung werde als Ausgangspunkt der Klimaveränderung gesehen, hieß es zum nächsten Thema. Die Lebenssituation hier sei entscheidend dafür, dass viele Migranten nach Europa kommen, lautete ein Grund.

„Drei Tropfen Pipi mit zehn Litern Wasser wegzuspülen ist für viele Menschen in Afrika undenkbar”, brachte Roland Quiatkowski als Beispiel.

Chancen und Risiken des Klimaschutzes

Nach einer kurzen Pause sollte das Thema in kleineren Gruppen aus der Abstrakten gehoben und lokalisiert werden. Für die Teilnehmer galt es zu erarbeiten, wo genau Chancen und Risiken in Klimaschutzmaßnahmen liegen und welcher Widerstand zu erwarten ist. Nicht jedem gelang es, den doch sehr wissenschaftlichen Ausführungen leicht zu folgen. Imeh Ituen und Sabrina Tschiche führten diesen Workshop zum ersten Mal durch.

Von Jens Wegner