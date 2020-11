Neuruppin

Die erste Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin hatte nichts unversucht gelassen, um aufzuklären, was sich am 6. August vergangenen Jahres in Wittenberge mitten auf der Straße abgespielt hatte.

Geld mit Gewalt zurück geholt

Laut Anklage soll es damals zu einer räuberischen Erpressung gekommen sein, für die ein 44-Jähriger und sein 30-jähriger Schwager seit September auf der Anklagebank sitzen. Der Ältere soll einen berechtigten Zahlungsanspruch gegen eine 30-jährige Frau gehabt haben.

Da sie, wie sie vor Gericht sagte, die geliehenen 1000 Euro nicht zurück zahlen konnte, soll der Angeklagte sie in ihrem Auto abgefangen, sie bedroht und ins Gesicht getreten haben. Nachdem ihr damaliger Freund zu Hilfe eilte, sollen die Angeklagten ihn mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Die Schuldnerin gab daraufhin ihren Autoschlüssel heraus, der Angeklagte setzte sich in den Wagen und fuhr davon. Das hatte die junge Frau, die nur mit Schwierigkeiten ausfindig gemacht werden konnte, um als Zeugin gehört zu werden, so in etwa bestätigt.

Zeuge widerrief seine polizeiliche Aussage

Der 44-jährige Angeklagte dagegen hatte zwar nicht bestritten, sein Geld wieder haben zu wollen, wohl aber, Drohungen und Gewalt angewendet zu haben. Mit Mühe hatte das Gericht den Ex-Freund des mutmaßlichen Opfers in Dortmund erreicht.

Am Donnerstag wurde er vor Gericht gehört – und warf alles über den Haufen. Er habe damals bei der Polizei nur die Aussage seiner damaligen Freundin bestätigt, weil sie ihn so instruiert habe. Und dazu noch, wie er sich ausdrückte, „seine Gewürze“ dazu gegeben, das heißt, das Ganze noch ausgeschmückt.

Quintessenz jedenfalls war: Der Angeklagte habe die Frau weder unter Druck gesetzt, noch habe er sie geschlagen und er sei auch nicht mit dem Auto weg gefahren. Das allerdings hatte der Angeklagte bereits zugegeben. Der zweite Angeklagte, so der Zeuge, war gar nicht vor Ort. das sei jemand gewesen, der diesem ähnlich sehe.„Ich habe jetzt die Wahrheit gesagt“, beteuerte er.

Das Gericht unterbreitete einen Vorschlag: Eine Bewährungsstrafe für den 44-Jährigen und bei dem 30-Jährigen die Einstellung des Verfahrens gegen eine geringe Geldstrafe. Mit Letzterem war der Staatsanwalt nicht einverstanden. Er könne sich bei einem Geständnis eine niedrige Bewährungsstrafe vorstellen. Dazu will sich die Verteidigung am 15. Dezember positionieren.

Von Dagmar Simons