Wittenberge

„Heute ist ein guter Tag um glücklich zu sein” von Max Raabe spielten Rocco Prüter und Marian Hoffmann zu Beginn der Zeugnisausgabe am Freitag in der Sporthalle des Oberstufenzentrums Prignitz (OSZ) in Wittenberge. „Die beiden sind Quereinsteiger und arbeiten seit vergangenem Jahr bei uns. Wir sind froh, dass wir sie haben”, lobte Sven Liebner, Abteilungsleiter im OSZ, seine Kollegen.

Aus der Berufsfachschule Sozialwesen erhielten 32 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss als Sozialassistenten. Zwölf Absolventen der Fachoberschule Fachrichtung Sozialwesen erlangten die Fachhochschulreife. Damit können sie an Fachhochschulen studieren. In der Fachschule Sozialwesen bekamen 17 Absolventen und Absolventinnen ihren Abschluss als Heilerziehungspfleger. 37 Teilnehmer der Fachrichtung Sozialpädagogik wurde zu Erziehern ausgebildet.

Genügend Platz in der Sporthalle

Aufgrund der Abstandsregeln durch die Corona-Krise konnte die Zeugnisausgabe nicht mit allen Schülern gleichzeitig im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus stattfinden, so wie es ursprünglich geplant war. Die Abschlüsse wurden dieses Jahr klassenweise ausgehändigt. Die Sporthalle des OSZ bot genug Fläche, für den entsprechenden Abstand. Blumengestecke gaben dem Ganzen dennoch einen festlichen Rahmen.

„Unter den gegebenen Umständen machen wir es richtig”, so Liebner. Allen Schülern, die das OSZ verlassen wünsche er viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg. „Bleibt neugierig, lasst euch begeistern, packt es an! Das nötige Rüstzeug hierfür habt ihr an unserer Einrichtung erworben.”

Hindernisse durch Corona

Die Klassenlehrer blickten in ihren Reden auf Höhepunkte der vergangenen zwei, beziehungsweise drei Jahre zurück. So auf gemeinsame Erlebnisse wie Klassenfahrten oder das Projekt „Freaky Friday”, die integrative Disco, die die Heilerziehungspflegeklasse HEP 17 organisiert hatte. „Der Freaky Friday war ein großer Erfolg. Wir würden gern mehr Heilerziehungspfleger ausbilden”, sagte Sven Liebner. Er dankte den Lehrkräften, dass sie die Schüler da hingeführt haben, wo sie haute stehen.

„Die Schüler haben es trotz der Hindernisse durch Corona geschafft. Der Kontakt riss vor dem Ende des Schuljahres ab. Das war nicht einfach”, beschrieb er die Lage. Grit Haufe, stellvertretende Schulleiterin des OSZ, lobte in ihrer Rede die Absolventen dieses Jahrgangs. „Sie haben es geschafft. Ihre künftige Arbeit ist wichtig. Sie sind, wie es heute heißt, systemrelevant”, sagte sie und wünschte ihnen alles Gute.

Von Jens Wegener