Wittenberge

Nach dem Fund von zwei toten Männern in einer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) sind die Identität der Männer und die Hintergründe weiter unklar. „Vermutlich haben die beiden keine deutsche Staatsbürgerbürgerschaft“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Eine Mordkommission ermittelt. An den Körpern der Toten wurden Stichverletzungen entdeckt, hieß es in einer Meldung.

Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Ob ein Zusammenhang zu einem Brand in der darüberliegenden Wohnung besteht, werde ermittelt. Das Feuer war am Abend ausgebrochen, während die Ermittlungen liefen. Ein 38 Jahre alter Mieter des Hauses sowie ein 22 Jahre alter Mann, die wegen des Verdachts auf Brandstiftung vorläufig festgenommen worden waren, sind inzwischen wieder auf freiem Fuß, sagte die Sprecherin. Gegen sie werde weiter wegen Brandstiftung ermittelt.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von RND/dpa