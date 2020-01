Wittenberger Frauenhaus ist Anlaufpunkt für den ganzen Kreis

Perleberg

Für ein Frauenhaus in der Prignitz gibt es einen permanenten Bedarf. Das einzige Frauenhaus im Landkreis befindet sich in Wittenberge und ist kontinuierlich belegt.

Im Jahr 2019 lebten nach Angaben des Trägervereins „Frauen für Frauen“ 51 Frauen und deren Kinder in dem Wittenberger Haus. Davon kamen 15 Frauen aus dem Raum Perleberg, 7 aus dem Bereich Pritzwalk, 16 aus Wittenberge und 13 Frauen aus anderen Städten, Dörfern und Gemeinden.

Eine Einrichtung, die leider notwendig ist

„Die Notwendigkeit nach Schutz vor Gewalt, die sich in Form von Schlägen, physischen und psychischen Grausamkeiten und Bedrohungen von Leib und Leben gegen Frauen und ihren Kindern äußern kann, hat sich auch in den vergangenen Jahren weiterhin bestätigt“, heißt es von Seiten des Vereins.

Die Stadt Perleberg finanziert das Frauenhaus in Wittenberge mit. Nun steht in den städtischen Gremien die Entscheidung darüber an, dass die Stadt auch in diesem Jahr wieder ihren Teilfinanzierungsbeitrag leistet. Er beträgt 2492,80 Euro – dieser Betrag kommt so zustande, weil nach einem Umlageverfahren die Summen ausgerechnet werden, die die jeweiligen Kommunen zu tragen haben. Der jährliche Gesamtfinanzierungsbedarf für das Frauenhaus beträgt auch für 2020 wieder 16 000 Euro.

Perleberg will Teilfinanzierung für 2020 bewilligen

Das Anliegen ist in Perleberg unstrittig, so dass jetzt auch der Perleberger Haushaltsausschuss eine positive Beschlussempfehlung abgegeben hat. Es ist damit zu rechnen, dass dieser auch die Stadtverordnetenversammlung eine positive Entscheidung folgen lässt.

Gemäß einer Vereinbarung zwischen den Ämtern, Gemeinden und Städten im Landkreis mit dem Landkreis Prignitz übernimmt der Kreis die Koordination und die Abrechnung. Er legt auch — anhand der Einwohnerzahlen — alle vier Jahre eine Umlage fest. Dabei werden die Daten des statistischen Landesamtes zu Grunde gelegt.

Gewaltfreier und geschützter Ort für Frauen

Inwiefern demnächst eine Anpassung der Umlage ansteht, die sich auch auf die Summe auswirken könnte, wird derzeit aber noch in Perleberg geprüft. In der Stadt wird jährlich über den Beitrag entschieden. Andere Kommunen, etwa die Stadt Wittenberge, handhaben das anders – dort hat man eine Art „Vorratsbeschluss“ für mehrere Jahre gefasst, bis eben eine Neufassung der Umlage ansteht.

Das Frauenhaus in Wittenberge wurde im November 1991 eröffnet. „Es ist ein gewaltfreier und geschützter Ort für Frauen, an dem neue und geänderte Lebensabschnitte erprobt und gelebt werden können“, lässt dazu der Trägerverein „Frauen für Frauen“ wissen. Seit 2012 ist das Frauenhaus mit Beratungsstelle in Wittenberge das Einzige im Landkreis Prignitz und somit alleinige Anlaufstelle für den Schutz vor häuslicher Gewalt für Frauen und Kindern im gesamten Landkreis. Seit 2014 finanzieren es auch andere Kommunen mit.

Mobile Betreuung im Raum Pritzwalk

Das Frauenhaus bietet seit 2012 auch eine mobile Betreuung im Raum Pritz­walk an. „Das heißt, dass auch Frauen aus dieser Region uns über unsere Kontakttelefonnummern jederzeit erreichen können“, erklärt der Verein „Frauen für Frauen“. Beraten wird an einem neu­tralen Ort oder auch in der Wohnung der Hilfesuchenden. Notfallkarten liegen etwa in der Pritz­walker Polizeiwache aus.

Von Bernd Atzenroth