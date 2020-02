Wolfgang Aschenkampff ist seit 1949 Feuerwehrmann

Bad Wilsnack

Wolfgang Aschenkampff diente 70 Jahre lang bei den Blauröcken und war der erste Amtsbrandmeister im Amt Bad Wilsnack/Weisen nach der Wende. Noch heute sprechen die Kameraden mit Hochachtung über ihn, anerkennend seines Engagement und seiner Leistungen in der Feuerwehr.

Vor kurzem wurden im Amtsbereich Urkunden und Medaillen für treue Dienste an ehemals aktive Feuerwehrleute vergeben, die 50 Jahre und länger bei den Brandschützern ihren Dienst taten. Die Medaille für treue Dienste in Gold bekam Wolfgang Aschenkampff aus Bad Wilsnack.

Berufsleben als Brandschützer

„Seit dem 1. Januar 1949 bin ich bei der Feuerwehr. Da war ich gerade 18 Jahre alt. Zu dieser Zeit gab es noch keine Jugendwehr”, blickt Wolfgang Aschenkampff zurück. „Ich ging in die Feuerwehr, weil ich dachte, da muss man nur arbeiten wenn es brennt. Das war ein Irrtum”, merkte er schnell. Knapp 42 Jahre lang leitete er die Geschicke der Feuerwehr im Amtsbereich Bad Wilsnack-Weisen, seit 1992 als Amtsbrandmeister, davor von 1958 bis 1989 als Wirkungsbereichsleiter.

„Ich habe mich um kein Amt beworben, bin da immer eher reingeschubst worden”, sagt er. Mit 18 Feuerwehren hatte er es damals zu tun. Zu DDR-Zeiten, erinnerte er sich, mussten die Kameraden der Dorf-Feuerwehren untereinander wechseln. Damit sollte die Bildung von Corps vermieden werden. „Dabei hatten wir gar keine Sänger”, sagt mit einem verschmitzten Lächeln. An viele Ereignisse erinnert er sich noch gut, an die Jahreszahlen dazu eher weniger.

Schwieriger Einstieg als junger Chef

Bevor Wolfgang Aschenkampff 1958 die Leitung der Feuerwehr übernahm, hatte der damalige Bezirksschornsteinfeger das Amt inne. Mit dem fuhr der noch recht junge Brandschützer von Dorf zu Dorf. In Dörfern mit einer Kneipe war die Arbeit mit der Feuerwehr einfacher.

„Wir waren in Bälow. Der Leiter stellte mich vor. Ich kam gerade von der Feuerwehrschule”, erinnert er sich. „Der Gastwirt sprang auf und sagte auf Plattdeutsch: „Wat, son jung Schnösel stellst uns vor de Näs. Du geh nah Huus un lutsch Modern an de Titt!” Das war die Begrüßung. Später wurde der Gastwirt mein bester Kumpel in der Feuerwehr.”

Es waren auch Katastrophen zu bewältigen

Viele Brände wurden unter seiner Leitung bekämpft und Katastrophen bewältigt. „Bei einem Unfall auf der Elbe in Höhe Sandkrug waren zwei Schiffe zusammengefahren. Es muss so zwischen 1958 und 1960 gewesen sein, auf jeden Fall im November”, erinnert er sich. Er war als Gruppenführer unterwegs. Eines der Schiffe war leer. Das andere hatte Steinkohle geladen. Der Kahn mit der Kohle musste dicht gemacht werden, um nach Wittenberge zurück fahren zu können, lautete die Aufgabe der Feuerwehr.

„Wir haben ein Lecksegel um den Bug gespannt. Das deckte das Loch mit einem Durchmesser von 40 bis 50 Zentimeter ab”, sagt er. Durch das Loch im Rumpf schoss Wasser in den Schlafraum der Seeleute, die darin untergebracht waren. Nach dem Abdichten wurde die Kammer ausgepumpt. „Wir waren fast den ganzen Tag im Einsatz und sind gerade noch rechtzeitig zum Feuerwehrvergnügen gekommen, das am Abend stattfand. Das erste Mal sollte es da was zu Essen geben. Es gab belegte Brötchen.”

Bescheidene technische Voraussetzungen

„Und das Lustige war noch; wir dachten damals, wir stehen auf Westgelände, weil wir auf der Elbe waren.” Lange war unklar, auf welcher Uferseite des Flusses die deutsch-deutsche Grenze verlief. Was die Kameraden damals wohl nicht wussten, so Wolfgang Aschenkampff, die deutsch-deutsche Grenze entlang der Elbe begann erst etwa 30 Kilometer weiter nördlich bei Schnackenburg.

Die technischen Voraussetzungen bei der Feuerwehr waren früher eher bescheiden. Im Gerätehaus in Weisen war es so eng, das erst das Auto rausgefahren werden musste, bevor die Kameraden an ihre Kleidung und Ausrüstung kamen. Deshalb wurde später das Gebäude der ehemalige Straßenmeisterei für die Feuerwehr umgebaut.

Großes Loch in der Rückwand

„Das Gerätehaus in Abbendorf wollte die LPG bauen. Da haben die Leute von der Roten Armee mitgeholfen. Die haben das Fundament gegraben. Das war kurz vor der Wende 1989”, erinnert sich Wolfgang Aschenkampff. Und Klein Lüben hatte ein altes Gerätehaus aus Kaisers Zeiten. Das war in der Friedhofsmauer eingebaut. „Bei Kontrollen wurde immer beanstandet, dass kein Schloss vor dem Tor hing. Dabei hatte die Rückwand sowieso ein großes Loch.”

Er erinnert sich an den Brand des Schweinestalls in Groß Gottschow und den der alten Schlossschule in Bad Wilsnack im Jahr 1976. Die Schule brannte glücklicherweise nachts. So kam niemand zu Schaden. „Die Kinder waren traurig und haben geweint, weil sich nicht zur Schule gehen konnten.” Diese Bilder hat der 88-jährige Amtsbrandmeister a. D. noch genau vor Augen.

Von Jens Wegner